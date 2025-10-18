Trump pide a Zelenskyy que ponga fin a la guerra y acepte un acuerdo de paz

Jacarta – El presidente estadounidense Donald Triunfo preguntó el viernes (17/10) al presidente ucraniano Volodymyr zelensky y presidente Rusia Vladimir Putin para terminar guerra e instó a los dos a negociar un acuerdo de paz.

Así lo transmitió Trump en su reunión con Zelensky. Según él, es hora de que cese la guerra en el mundo.

«La reunión con Zelenskyy fue muy interesante y amistosa, pero le dije, como también le recomendé encarecidamente al presidente Putin, que era hora de detener las matanzas y llegar a un acuerdo». Trump escribió en su plataforma Truth Social. citado el sábado 18 de octubre de 2025.

«Se ha derramado suficiente sangre, con fronteras territoriales determinadas por la guerra y el valor. Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten la victoria y que la historia sea la juez!». añadió.

Trump afirma que la guerra nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente. «No más disparos, no más muertes y no más gasto interminable de enormes cantidades de dinero», afirmó.

«Miles de personas son masacradas cada semana; ya es suficiente. Vuelvan a casa con sus familias en paz», añadió el líder estadounidense.

La publicación se produjo después de una reunión entre Trump y Zelenskyy en la Casa Blanca hace algún tiempo, en medio de nuevos esfuerzos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Trump anunció el jueves que acordó reunirse con Putin en Hungría para poner fin a la guerra en Ucrania después de que delegaciones de alto nivel se reúnan la próxima semana. (Hormiga)