Trump permitirá que Israel ataque Gaza nuevamente si Hamás no cumple el acuerdo de alto el fuego

Washington, VIVA – Presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que consideraría permitirlo Israel Continuación de las operaciones militares en la Franja. Gaza si grupo Hamás no cumplió con los términos del acuerdo de alto el fuego.

«Lo que pasó con Hamás se resolverá pronto», dijo Trump a CNN en una entrevista telefónica el miércoles 15 de octubre de 2025.

«Israel volverá a las calles [di Gaza] Eso fue tan pronto como lo dije. Si Israel pudiera entrar y destruirlos, lo harían», respondió Trump cuando se le preguntó qué pasaría si Hamás se negara a desarmarlos.

Lea también: RI quiere comprar aviones de combate Chengdu J-10 de China, ¿cuál es la relación con Estados Unidos?





El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, en la Cumbre de Paz de Gaza Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«[Sebelumnya] Tengo que frenarlos», dijo, refiriéndose a Israel.

Trump dijo que la liberación de los 20 rehenes israelíes supervivientes era «de suma importancia», pero Hamás ahora debe cumplir su compromiso de devolver los cuerpos de los rehenes restantes y desarmarse.

Mientras tanto, el grupo de resistencia Palestina El grupo dijo el miércoles que entregaría los cuerpos de otros dos rehenes israelíes en Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego con Israel.

El brazo armado del grupo, las Brigadas Qassam, dijo que los cuerpos serían retirados a las 22:00 hora local (jueves, 02:00 WIB).

Afirmaron haber cumplido el acuerdo, entregando a todos los rehenes vivos y todos los cuerpos «a los que pudieron llegar».

Hamás dijo que evacuar los cuerpos restantes «requirió esfuerzos significativos y equipo especial» y que estaban «trabajando duro para resolver el caso».

La semana pasada, Trump anunció que Israel y Hamás habían acordado comenzar la primera fase de un alto el fuego planeado en Gaza el 29 de septiembre.

Esa primera fase, que entró en vigor el viernes, incluye el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos así como la retirada gradual de las tropas israelíes en Gaza.

Según el acuerdo, Hamás debe liberar a 20 rehenes israelíes supervivientes y entregar los cuerpos de ocho rehenes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos.

La segunda fase del plan establecerá mecanismos para la formación de un nuevo gobierno en Gaza, que no involucrará a Hamás, la creación de una fuerza multinacional y el desarme de Hamás.

Desde octubre de 2023, la ofensiva de Israel contra Gaza ha matado a más de 67.900 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha hecho que el enclave sea casi inhabitable. (Hormiga)

Lea también: Tres ciudadanos indonesios arrestados en Malasia por presuntamente torturar a otros ciudadanos indonesios

