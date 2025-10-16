Trump permite que la CIA arruine a Venezuela, Maduro advierte sobre golpe

Washington, VIVA – El presidente estadounidense Donald Triunfo dijo el miércoles que había dado el visto bueno CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuelamarcando una fuerte escalada en la campaña de presión de su administración contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Trump señaló además que estaba considerando un ataque en territorio venezolano, una medida dramática que iría más allá de una reciente serie de ataques mortales a barcos en el Caribe, que el Partido Demócrata y los expertos de las Naciones Unidas (ONU) han condenado enérgicamente como ilegales.

Reportado el guardián, Maduro condenó lo que llamó un «golpe de estado orquestado por la CIA» tras los comentarios de Trump.

«No a la guerra en el Caribe… No al cambio de régimen… No a un golpe orquestado por la CIA», dijo Maduro en un discurso ante un comité creado después de que Washington desplegara buques de guerra en el Caribe para operaciones antinarcóticos.

VIVA Militar: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Los comentarios de Trump sobre la CIA confirman noticias anteriores de New York Times, que había informado sobre sesiones informativas secretas sobre operaciones encubiertas en Venezuela.

Trump dijo que su administración estaba considerando un ataque «terrestre» mientras consideraba nuevos ataques en la región, pero se negó a responder cuando se le preguntó si la CIA tenía la autoridad para ejecutar a Maduro.

«Creo que Venezuela está sintiendo la presión», añadió el presidente.

Trump justificó la intervención de la CIA repitiendo su afirmación de que Venezuela había liberado a detenidos en Estados Unidos, incluidos individuos de centros de salud mental, haciéndose eco de una afirmación infundada que se convirtió en uno de sus gritos de guerra durante la campaña electoral del año pasado. También afirmó que Venezuela estaba trayendo grandes cantidades de droga a Estados Unidos por vía marítima.

Los expertos han puesto en duda repetidamente algunas de las afirmaciones del presidente Trump sobre la amenaza que representan los venezolanos para Estados Unidos.

A principios de este mes, la administración Trump dijo que Estados Unidos estaba ahora en un «conflicto armado» con cartel de la drogajustificando la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas.

La medida ha provocado la indignación en el Congreso entre miembros de los dos principales partidos políticos, ya que Trump está llevando a cabo efectivamente un acto de guerra sin solicitar el permiso del Congreso.