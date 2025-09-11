Trump ordenó la bandera estadounidense de medio pilar para Charlie Kirk, ¿quién es?

Washington, Viva – Charlie Kirkun activista político conservador Y uno de los fundadores del punto de inflexión de EE. UU., Murió después de ser disparado por una persona desconocida en un evento en la Universidad de Utah Valley, la hora local del miércoles.

Presidente Donald Triunfo Expresando una sensación de pérdida y tristeza de en profundidad de la muerte de Kirk, un joven activista de 31 años que era un partidario de su leal.

Cuando Trump revisó el Partido Republicano, Kirk se dio cuenta del nuevo conservadurismo populista del partido que solo se descubrió en la era de las redes sociales. Trump elogió a Kirk por criar y movilizar la voz de los jóvenes para él.

«Charlie Kirk es genial, incluso legendario, ha muerto. Nadie entiende o tiene los corazones de los jóvenes en Estados Unidos de América Mejor que Charlie «, dijo Trump en un lanzamiento de la plataforma social de la verdad CNN InternationalJueves 11 de septiembre de 2025.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó la acción de tiro de Charlie Kirk

«Era amado y admirado por todos, especialmente yo, y ahora, se ha ido. Yo y Melania también estamos tristes por su hermosa esposa, Erika, y su familia. Charlie, ¡te amamos!» Feliz.

Una bandera de medias polar para kirk

La Casa Blanca dijo que el presidente Trump había ordenado la cría de la bandera de la mitad de la pareja hasta la puesta de sol el próximo domingo para conmemorar a Kirk.

Las banderas también se reducirán en medio polo en edificios públicos, puestos militares, embajadas, oficinas de consulado y otras instalaciones en el extranjero, de acuerdo con el anuncio de Trump.

Kirk, un estudiante abandonó la universidad, influyó entre estudiantes y votantes jóvenes, no solo para ayudar a Trump a elegir al presidente, sino que también inspiró el nuevo movimiento activista conservador. Su participación comenzó después del movimiento del Tea Party y se desarrolló junto con el aumento de Trump.

Kirk nació en 1993 y creció en los suburbios de Chicago. Su carrera política comenzó en 2012 mientras todavía estaba en la escuela secundaria, escribió un artículo para Breitbart News Right Wing Media, que acusó al sesgo liberal en los libros de texto de la escuela secundaria. Eso lo hizo aparecer en Fox Business.

Poco después, Bill Montgomery, un hombre de negocios retirado, se le acercó el punto de inflexión de EE. UU. (TPUSA), una organización estadounidense sin fines de lucro que abogó por la política conservadora en las escuelas secundarias, las instituciones terciarias y las universidades.

La Fundación Tpusa comenzó a retirar el flujo de grandes fondos de los partidarios de los republicanos, incluidas las papas de crianza, un empresario cristiano evangelista y una fundación administrada por Bernard Marcus, uno de los fundadores del Home Depot.

Kirk se convirtió en un fanático fiel de Trump, apoyando su éxito en la nominación presidencial en 2016 y promoviendo sus afirmaciones falsas sobre fraude en las elecciones de 2020.

Influencer Trump

Antes de las elecciones de 2024, Kirk, que es un influencer de Trump seduce a los votantes jóvenes y usa la red Nirlabnya para recaudar apoyo en el campus y la iglesia para Trump en 2024.

Kirk dio la vuelta a los campus en una gira llamada «Te lavaron el cerebro», discutió con los estudiantes y respondió sus preguntas sobre varios temas en las reuniones que a menudo eran virales en las redes sociales.

Al mismo tiempo, se convirtió en el principal propagador de los puntos de América primero, describiendo la Guerra de Rusia-Ucrania como «disputa fronteriza», oponiéndose al matrimonio del mismo sexo y programas de diversidad, igualdad e inclusión, y declaró el aborto como un asesinato y negó el cambio climático.

Obtuvo críticas de los liberales llamando a George Floyd, cuyo asesinato en 2020 en manos de la policía en Minneapolis desencadenó la protesta de Black Lives Matter, como «bastardo».

Kirk siguió siendo leal a Trump incluso cuando varias figuras prominentes en el movimiento MAGA (Make America Great Again) lejos del Presidente, como cuando Estados Unidos intervino para apoyar a Israel durante su corta guerra con Irán en junio.

«Con la carga del mundo sobre sus hombros, el presidente Trump actuó por el bien de la humanidad», dijo en ese momento. «Durante las próximas horas, no solo debemos ser un comentarista rígido y creer en nuestro comandante supremo».

La aparición de Kirk en la Universidad de Utah Valley el miércoles fue el primero y el «último» de «The American Comeback Tour» que tendrá lugar en 14 ciudades en el otoño.

Cuando Kirk respondía a las preguntas de la audiencia sobre tiroteo Masal en los EE. UU., De repente, el sonido del fuego estalló y atacó su cuello. El joven leal de Trump cayó.