Trump ordena al Pentágono que utilice todos los fondos disponibles para pagar a las tropas en medio del cierre







El presidente Donald Trump dijo el sábado que ha ordenado al Departamento de Defensa que utilice «todos los fondos disponibles» para garantizar que las tropas estadounidenses reciban el pago del miércoles a pesar de la cierre del gobiernouna solución a corto plazo que no se aplicará a los cientos de miles de trabajadores federales que han sido despedidos. Trump dijo en una publicación en las redes sociales que estaba actuando porque «nuestras Tropas Valientes perderán los cheques de pago que les corresponde el 15 de octubre».

La directiva del presidente republicano elimina uno de los puntos de presión que podrían haber obligado al Congreso a actuar, probablemente asegurando que el cierre, que ahora va por su undécimo día y sigue contando, se extienda a una tercera semana y posiblemente más. Pero no parece que se adopten medidas similares para los empleados federales que también trabajan sin remuneración, mientras miles de personas están siendo despedidos durante la interrupción de las operaciones gubernamentales. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca inició los despidos el viernes.

Trump culpó a los demócratas y dijo que estaba ejerciendo su autoridad como comandante en jefe para ordenar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, «que use todos los fondos disponibles para PAGAR a nuestras tropas el 15 de octubre». El presidente republicano agregó: «Hemos identificado fondos para hacer esto, y el secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS».

miembros del servicio estadounidense Estaban en peligro de no recibir su próximo cheque de pago el miércoles después del cierre del gobierno el 1 de octubre, el inicio del ciclo presupuestario federal. Estados Unidos tiene alrededor de 1,3 millones de miembros en servicio activo, y la perspectiva de que las tropas se queden sin paga ha sido un punto central cuando los legisladores en el Capitolio han discutido el impacto negativo del cierre.

Trump no dijo de dónde sacará el dinero, pero un portavoz de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca dijo que se recurrirían a los fondos de investigación y desarrollo del Pentágono. El Pentágono dijo que identificó alrededor de 8.000 millones de dólares en fondos no comprometidos para investigación, pruebas de desarrollo y evaluación del último año fiscal que se utilizarán para emitir los cheques de pago de mitad de mes, «en caso de que la falta de financiación continúe después del 15 de octubre».

Los trabajadores federales generalmente reciben pagos atrasados ​​después de que finaliza un cierre, como lo exige ahora una ley que Trump firmó durante su primer mandato. Recientemente planteó la idea de no recuperar los salarios perdidos. No estaba claro si la directiva del presidente se aplica a la Guardia Costera de Estados Unidos, que es una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pero es supervisada por el Departamento de Seguridad Nacional en tiempos de paz.

El tercer cierre del país en 12 años ha vuelto a elevar los niveles de ansiedad entre los miembros del servicio y sus familias, ya que los uniformados trabajan sin paga. Si bien recibirían pagos atrasados ​​una vez que termine el estancamiento, muchos familias militares vive de cheque en cheque. Durante cierres anteriores, el Congreso aprobó leyes para garantizar que las tropas siguieran ganando sus salarios, pero la discusión de los legisladores sobre tomar una medida similar parecía haberse desvanecido. Cuando se le preguntó a principios de esta semana si apoyaría un proyecto de ley para pagar a las tropas, Trump dijo: «Eso probablemente sucederá».

«Nos encargaremos de ello», dijo el miércoles. «Siempre vamos a cuidar de nuestro ejército». El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaran una solución de financiación a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro médico en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible. La expiración de esos subsidios a finales de año resultará en aumentos de costos mensuales para millones de personas.

Trump y Líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero. Ambas partes parecen atrincheradas en sus posiciones, lo que no deja claro cuándo o cómo terminará el cierre.

