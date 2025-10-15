Trump ordena al ejército estadounidense atacar barcos narcotraficantes en aguas venezolanas; seis muertos

Washington, VIVA – El ejército de Estados Unidos (EE.UU.) atacó un barco involucrado en el narcotráfico en aguas internacionales frente a la costa Venezuela el martes 14 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense Donald Triunfo el martes, diciendo que el barco contrabandeaba drogas y estaba “afiliado a la Organización Terrorista Determinado (DTO)». La operación mató a seis hombres a bordo del barco, dijo en Verdad Social.

«Inteligencia confirma que el barco está traficando narcóticos, está conectado a una red narcoterrorista ilegal y transita por la ruta DTO», escribió Trump en sus redes sociales. verdad social, como se cita Xinhua, Miércoles 15 de octubre de 2025.

Trump no se refirió a qué grupo se refería. Tampoco proporcionó pruebas de esta afirmación.

La última operación aumentó a 27 el número de muertos en la serie de atentados militar estadounidense contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de Venezuela desde septiembre.

Según Trump, la inteligencia estadounidense confirmó que el barco transitaba por una ruta conocida y estaba vinculado a una red narcoterrorista ilícita.

A principios de este mes, la administración Trump dijo al Congreso en un memorando que Estados Unidos se enfrentaba a un «conflicto armado no internacional» con cartel de la droga que ha sido designada organización terrorista y tratará a sus miembros como «combatientes ilegales».

El memorando no especifica los nombres de los cárteles ni revela los estándares que utilizará el gobierno de Estados Unidos para decidir si alguien está lo suficientemente conectado con un cártel como para que valga la pena atacarlo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Estados Unidos de utilizar deliberadamente las amenazas de los cárteles como pretexto para un cambio de régimen y ampliar su presencia militar en América Latina.