Trump ofrece garantías de que las tropas estadounidenses no serán enviadas para ayudar a defender Ucrania







Presidente Donald Trump El martes ofreció sus garantías de que las tropas estadounidenses no serían enviadas para ayudar a defender a Ucrania contra Rusia después de parecer que se abre la posibilidad el día anterior. Trump también dijo en una entrevista televisiva de la mañana que las esperanzas de Ucrania de unirse a la OTAN y recuperar la península de Crimea de Rusia son «imposibles».

El presidente republicano, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y otros líderes europeos celebraron horas de conversaciones en la Casa Blanca el lunes con el objetivo de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Mientras respondía las preguntas de los periodistas, Trump no descartó el envío de tropas estadounidenses para participar en un esfuerzo liderado por Europa para defender a Ucrania como parte de las garantías de seguridad solicitadas por Zelenskyy.

Trump dijo después de su reunión en Alaska la semana pasada con el presidente ruso Vladimir Putin Ese Putin estaba abierto a la idea de garantías de seguridad para Ucrania. Pero preguntó el martes en el `Fox & Friends` de Fox News Channel qué garantías podría proporcionar en el futuro y más allá de su mandato de que las tropas estadounidenses no serían parte de la defensa de la frontera de Ucrania, dijo Trump: ‘Bueno, tienes mi seguridad, y soy presidente’.

Trump no tendría control sobre el ejército de los EE. UU. Después de que sus términos terminen en enero de 2029. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, más tarde el martes enfatizó que «las botas estadounidenses no estarán en el terreno» como parte de cualquier misión potencial de mantenimiento de la paz. El presidente también dijo en la entrevista que es optimista de que se puede llegar a un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, pero subrayó que Ucrania tendrá que dejar de lado su esperanza de recuperar Crimea, que fue incautada por las fuerzas rusas en 2014, y sus aspiraciones de larga data de unirse a la alianza militar de la OTAN.

`Ambas cosas son imposibles ‘, dijo Trump. Putin, como parte de cualquier posible acuerdo para sacar sus fuerzas de UcraniaEstá buscando la retirada de las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como el reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Trump dijo el lunes que estaba organizando conversaciones directas entre Putin y Zelenskyy.

Pero el Kremlin aún no ha dicho si Putin, quien ha resistido las llamadas anteriores de Trump y otros para las negociaciones directas sobre el final de la guerra, está comprometido con una reunión cara a cara con el líder ucraniano. Cuando se le preguntó si Putin le ha prometido a Trump que se reunirá directamente con el líder ucraniano, Leavitt respondió afirmativamente. `Lo ha hecho», dijo Leavitt sobre Putin.

Trump temprano el lunes durante las conversaciones con Zelenskyy y Líderes europeos dijo que estaba presionando para conversaciones a tres vías entre Zelenskyy, Putin y él mismo. Pero después de hablar con Putin más tarde en el día, Trump dijo que estaba organizando primero un cara a cara entre Zelenskyy y Putin y que las conversaciones de tres vías seguirían si fuera necesario.

`Fue una idea que evolucionó en el curso de las conversaciones del presidente con el presidente Putin, el presidente Zelensky y los líderes europeos ayer, explicó Leavitt. Trump dijo que creía que el curso de acción de Putin quedaría claro en las próximas semanas. `Creo que Putin está cansado de eso ‘, dijo Trump. `Creo que todos están cansados de eso. Pero nunca se sabe. Vamos a averiguar sobre el presidente Putin en las próximas dos semanas. Que puedo decirte.

