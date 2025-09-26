Trump no permitirá a Israel Caplok Cisjordania

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Triunfo dijo que no permitiría a Benjamin Netanyahu anexo Occidental que esta ocupado Israel. La afirmación fue pronunciada por Trump antes del discurso del primer ministro israelí en la Asamblea General de la ONU el viernes.

«No permitiré que Israel anexe a Cisjordania, no lo permitiré. Eso no sucederá». Trump dijo a los periodistas en la sala ovalada el jueves 25 de septiembre de 2025, según lo informado BBC.

Trump, quien se reunirá con Netanyahu el lunes, la próxima semana también dijo que el acuerdo de alto el fuego en Gaza «es bastante cercano».

Israel enfrenta una creciente presión global para poner fin a la guerra en Gaza y la ocupación de Cisjordania a medida que las oleadas de los países occidentales reconocen oficialmente al país. Palestina lo independiente. El grupo de derecha de Israel miró anexión Como una forma de detener esta perspectiva.



Primer Ministro israelí (primer ministro) Benjamin Netanyahu Foto : Menhem kahana/piscina a través de AP

Los ultranacionalistas en la coalición del gobierno de Netanyahu han pedido repetidamente a Israel que anexe a Cisjordania, parte del territorio palestino, directamente.

Gran Bretaña y Alemania dijeron que habían advertido a Israel que no llevara a cabo la anexión, mientras que el Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo el lunes en las Naciones Unidas que era «Ley, Ley y Política de» Ley y Política «.

El jueves, Trump dijo a los periodistas en la sala oval que había hablado con Netanyahu y otros líderes del Medio Oriente.

«Casi llegamos a un acuerdo sobre Gaza, y tal vez incluso la paz», dijo Trump.

Un discurso ante la Asamblea General de la ONU a través de un enlace de video el jueves, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que estaba listo para trabajar con líderes mundiales para implementar un plan de paz para Israel y los palestinos anunciados por Francia el lunes.

Abbas, de 89 años, instó a los Estados Unidos a venir directamente de Nueva York.

Agradeció a los países que recientemente reconocieron el estado palestino en la ola de declaraciones que comenzaron con Canadá, Australia, Gran Bretaña y Portugal el domingo, seguido de Francia, Bélgica, Lukemburgo, Malta, Mónaco, San Marino y Dinamarca.

Actualmente, Estados Unidos se opone al reconocimiento palestino, diciendo que el paso es un regalo para Hamas.

«Hamas no tendrá un papel en el gobierno», dijo Abbas en su discurso. También pidió que el estado palestino tenga la «responsabilidad total» de la Franja de Gaza después de la retirada de Israel y la conecte a Cisjordania ocupada por Israel.

Trump se reunió el martes en las Naciones Unidas con los líderes de los países árabes y musulmanes que le advirtieron sobre las consecuencias si Israel continuó la anexión.

«Creo que el presidente de los Estados Unidos realmente entiende el riesgo y los peligros de la anexión en Cisjordania», dijo a los periodistas el ministro de Relaciones Exteriores de la Arabia Saudita, el Príncipe Faisal Bin Farhan.

El miércoles por la mañana, Israel cerró el único cruce entre Cisjordania ocupada por Israel y los jordanos vecinos, evitando que más de dos millones de palestinos accedan al mundo exterior.

El cierre ocurrió varios días después de que dos miembros militares israelí fueron asesinados a tiros cerca del cruce por un hombre armado jordano, que fue asesinado en la escena.

En Gaza, más de 80 palestinos, incluidas mujeres y niños, fueron asesinados por disparos israelíes el miércoles, la mayoría de ellos estaban en la ciudad de Gaza, según el hospital local.

El ejército israelí lanzó una operación en Gaza en respuesta al ataque dirigido por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1,200 personas y tomó otras 251 rehenes.

Al menos 65,419 personas han sido asesinadas en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud administrado por plagas en la región, incluidos más de 18,000 niños.

En agosto, la clasificación de la fase integrada de seguridad alimentaria (IPC), un organismo apoyado por las Naciones Unidas, dijo que más de medio millón de personas en todos los Gaza enfrentaron las condiciones de «desastres» marcados por «hambre, pobreza y muerte». Netanyahu ha negado repetidamente que el hambre esté sucediendo en Gaza.

Una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas encontró que Israel había llevado a cabo el genocidio contra los palestinos en Gaza, en un informe que fue rechazado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel como «distorsión e incorrecta».

Israel está bajo una presión creciente para poner fin a la guerra y la ocupación. Además de que cada vez más países reconocen el estado palestino, la Comisión Europea ha anunciado planes para limitar el comercio con Israel e imponer sanciones a los ministros extremistas en su gobierno.

Si se adopta, este plan será la respuesta más difícil de la Unión Europea a la guerra en Gaza.

Esta semana, Microsoft detuvo varios servicios al Ministerio de Defensa Israelí después de que la investigación descubrió que la tecnología se había utilizado para realizar la supervisión masiva de los residentes en Gaza.

Sin embargo, Netanyahu ha pedido a Israel que aumente su independencia.