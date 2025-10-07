





El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó el lunes (hora local) que recientemente le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que dejara de ser tan «negativo» y «tomar la victoria» después de que Hamas aceptó partes de la propuesta de Washington para poner fin a la guerra de Gaza, mientras decía que tendría que mantener conversaciones sobre otras partes del plan, los tiempos de Israel informaron. «No, no es cierto. Ha sido muy positivo en el acuerdo», dijo Trump sobre Netanyahu.

Trump a veces ha evitado criticar Netanyahu En público, incluso cuando los informes han aumentado sobre su frustración privada con el primer ministro israelí, incluso durante una tensa llamada telefónica la semana pasada en la que el sitio de noticias de Axios informó que el presidente de los Estados Unidos respondió enojado cuando Netanyahu dijo que la respuesta ambivalente de Hamas no era «nada que celebrar», como los tiempos de Israel.

Cuando se le preguntó si tenía líneas rojas para Hamas en la nueva ronda de negociaciones que comenzaron el lunes en Egipto, Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval que hace. «Si ciertas cosas no se conocen, no lo haremos», dijo Trump, según lo citado por los tiempos de Israel. «Pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Hamas ha estado de acuerdo en cosas que son muy importantes», Triunfo revelado, sin elaborar.

Según el Times of Israel, Trump agregó que estaba «bastante seguro» de que habrá un acuerdo de liberación de alto y rehén, diciendo que Hamas había estado «bien» últimamente. «Creo que vamos a tener un trato. Han estado tratando de tener un acuerdo con Gaza literalmente durante siglos», dijo Trump. Evitó dar una línea de tiempo para cuándo se anunciará un acuerdo después de que un periodista le preguntó si los rehenes serán liberados el martes para coincidir con el aniversario de dos años del ataque del 7 de octubre de Hamas que provocó la guerra en curso.

Cuando se le preguntó si estaba en contacto con familias de rehenes sobre su propuesta, Trump dijo que estaba y que los familiares de los cautivos han sido eufóricos. «Están muy felices por eso. Uno dijo: ‘No puedo respirar'». «El pueblo de Israel quiere que esto suceda», continuó, haciendo referencia a las protestas semanales en Israel a las que asisten decenas de miles pidiendo un acuerdo de rehén y el fin de la guerra, empujando regularmente los mensajes en gran medida contra los del gobierno de Netanyahu, como en tiempos de tiempos de los tiempos de Israel.

