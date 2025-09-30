Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Triunfo anunció un plan de paz para 20 puntos que dijo que podría terminar la guerra del genocidio Israel en la pista Gaza y liberó el todo rehén que está detenido en el área de bolsillo Palestina el.

«Esta tarde, después de una consulta intensiva con socios en la región, publiqué oficialmente los principios de paz que, debo decir, a muchas personas les gustó», dijo Trump en una conferencia de prensa con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, lunes 29 de septiembre de 2025.

Trump declaró que el único partido que no había aceptado su plan era Hamas, aunque aún no estaba claro si los combatientes de la independencia palestina habían recibido el documento antes de que se anunciara oficialmente.

«La otra parte ha estado de acuerdo. Pero creo que obtendremos una respuesta positiva. Si no, como si conoces a la tía (apodo de Netanyahu), apoyaremos completamente los pasos que debes tomar», dijo.

Israel ha lanzado una guerra de genocidio durante casi dos años en Gaza con el pleno apoyo de los gobiernos de Biden y Trump, incluida la oferta de armas ofensivas sin obstáculos y seis veces el uso de los derechos de veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para frustrar la resolución del alto el fuego.

Más de 66,000 palestinos, la mayoría de las mujeres y los niños, fueron asesinados. La mayor parte de la región de Gaza ahora está destruida. Esta condición desencadena refugiados masivos, crisis alimentaria y agua limpia, así como la propagación de enfermedades.

El plan de Trump incluye la transformación de Gaza en «zonas libres de terror que no amenazan a los países vecinos», al tiempo que fomenta la reconstrucción de la región por el bien de los gacios.

Si las dos partes acordan, la guerra se detendrá de inmediato, las tropas israelí se retiran a la posición acordada, y las operaciones militares se suspenden hasta que se cumplan los requisitos de los retiros graduales. Aquí están los puntos completos:

Gaza será una zona libre de terroristas y no es una amenaza para sus países vecinos. Gaza será reconstruido en beneficio de la gente de Gaza que ha sufrido durante mucho tiempo. Si ambas partes aprueban esta propuesta, la guerra pronto terminará. Las fuerzas israelíes se retiraron a la línea acordada en preparación para la liberación de rehenes. Durante este período, se detuvieron todas las operaciones militares, incluidas las huelgas aéreas y la artillería. La línea de batalla está congelada hasta que se cumpla la condición para la retirada completa. Dentro de las 72 horas después de que Israel aceptó abiertamente este acuerdo, todos los rehenes, ambos vivos o muertos, fueron devueltos. Después de que se liberen todos los rehenes, Israel liberará 250 prisioneros de por vida más 1.700 gazanes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas mujeres y niños. Por cada rehén de Israel cuyos cuerpos son devueltos, Israel entregará los cuerpos de 15 gazanes. Después de que se devuelven todos los rehenes, los miembros de Hamas que eligen vivir uno al lado del otro pacíficamente y entregar sus armas recibirán amnistía. Aquellos que quieran salir de Gaza recibirán un camino seguro al país destacado. Después de que se recibió el acuerdo, se envió inmediatamente asistencia inmediatamente a la Franja de Gaza. Como mínimo, la cantidad de asistencia sigue el acuerdo el 19 de enero de 2025, incluida la recuperación de la infraestructura (agua, electricidad, saneamiento), hospitales, panaderías y equipos para la limpieza de desechos y abrir la carretera. Se garantiza que la distribución de asistencia se ejecuta sin interrupción de ambas partes a través de las Naciones Unidas, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales neutrales. La apertura de la frontera de Rafah de dos vías también siguió el mecanismo del acuerdo el 19 de enero de 2025. Gaza será administrado por un gobierno de transición en forma de un comité tecnócrata palestino neutral de la política. El comité tiene la tarea de atender los servicios públicos, con la supervisión de una nueva agencia de transición internacional llamada The Peace Council, dirigida por Donald J. Trump con otros jefes de estado, incluido Tony Blair. Esta agencia maneja el marco y la financiación del desarrollo de Gaza a la Autoridad Palestina para completar las reformas y puede hacerse cargo nuevamente de manera segura. Los planes de desarrollo económico se preparan a través de paneles de expertos internacionales con la experiencia de construir ciudades modernas en el Medio Oriente. La propuesta de inversión global se combinará con un marco de seguridad y gobernanza para crear empleos y nuevas oportunidades para Gaza. Se establecerá una zona económica especial con tarifas de preferencia y acceso que se negocia con los países participantes. Nadie se vio obligado a abandonar Gaza. Aquellos que quieran ir libremente lo hacen y pueden regresar. Se alienta a los residentes a quedarse y construir una mejor gaza. Hamas y otras facciones no tienen un papel en el gobierno de Gaza. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidas las instalaciones de producción de túneles e armas, fueron destruidos y no reconstruidos. La desmilitarización de Gaza se lleva a cabo mediante la supervisión del monitoreo independiente a través del proceso de desmantelamiento, un programa de recompra de armas y una reintegración financiada internacional. Los socios regionales proporcionan garantías de que Hamas y otras facciones cumplen con las obligaciones, de modo que la nueva Gaza no es una amenaza para sus vecinos y su propia gente. Estados Unidos junto con socios árabes e internacionales formaron una tropa de estabilización internacional (ISF) en Gaza. ISF entrena y apoya a la policía palestina verificada, en colaboración con Jordania y Egipto. ISF también ayuda a asegurar la frontera con Israel y Egipto para evitar el contrabando de armas y facilitar el flujo de bienes. Israel no ocupará ni anexo Gaza. Como el ISF controla el control, las FDI se retiran en función del programa de desmilitarización acordado y el hito. Gaza estará a salvo y no amenazará a Israel o Egipto. La rendición de la región de Gaza de IDF a ISF se llevó a cabo en etapas hasta la retirada, con la excepción de los perímetros de seguridad a Gaza está completamente a salvo de la amenaza de terror. Si Hamas retrasa o rechaza esta propuesta, los puntos principales, incluida la asistencia humanitaria, todavía se llevan a cabo en la región de Gaza sin terror y han sido presentados por IDF a ISF. El proceso de diálogo religioso cruzado se establecerá para fomentar la tolerancia y vivir uno al lado del otro, y cambiar la narrativa de la sociedad palestina e israelí al enfatizar los beneficios de la paz. Durante el desarrollo de Gaza y la reforma de la autoridad palestina, la vía creíble estaba abierta hacia la autodeterminación y la formación de un estado palestino de acuerdo con las aspiraciones de su pueblo. Estados Unidos facilitará al diálogo israelí -palestino que acuerde una visión política de un coexante pacífico y próspero.