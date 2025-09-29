Trump movilizó a 200 fuerzas de la Guardia Nacional a Portland contra ‘terroristas’

Washington, Viva – Un total de 200 miembros Guardia nacional bajo control federal se coloca en la región PortlandEstados Oregón, Estados Unidos de Américapara proteger a los agentes de la inmigración y las instalaciones gubernamentales de los «terroristas nacionales».

Según el memorando del Departamento de Defensa recibido por los líderes estatales el domingo 28 de septiembre de 2025, este despliegue se llevó a cabo a pesar de las objeciones de los líderes estatales, similar a lo que sucedió en Los Ángeles, donde las manifestaciones se demostraron contra las operaciones de deportación, pero en una escala mucho más pequeña.

No hay comentarios directos de la Casa Blanca. Se han contactado a algunos funcionarios del Pentágono, pero nadie confirma o niega la autenticidad de la nota.

Presidente Donald Triunfo anunció el sábado que enviaría equipo a Portland. La gobernadora del estado, Tina Kotek del Partido Demócrata, dijo el domingo que se opuso al despliegue en una conversación con el presidente.

«Oregon es nuestro hogar, no un objetivo militar», dijo en un comunicado.

Y Rayfield, el fiscal general del estado, dijo que presentó una demanda federal sobre los motivos de que Trump había excedido su autoridad.

«Lo que vemos no se trata de seguridad pública», dijo. «Se trata del presidente que exhibe su poder político con la apariencia de ley y orden, buscando cobertura mediática a expensas de nuestra comunidad».

El memorándum del Pentágono dado por los líderes de Oregon se compara directamente entre la movilización de miles de fuerzas de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio y la propuesta de movilizar a las tropas al estado, y agregó: «Este memorando implementando aún más la dirección del presidente».

Aunque el memorándum no mencionó específicamente a Portland como el objetivo de las tropas propuestas, Trump, en una carga de redes sociales el sábado, dijo que había ordenado Pentágono, a pedido del Ministro de Seguridad Nacional Kristi Noem.

«Instruí al ministro de Defensa, Pete Hegseth, que proporcionara a todas las tropas necesarias para proteger a Portland, que estaba en ruinas debido al conflicto, y todas las instalaciones de hielo (inmigración y aplicación de aduanas) estaban rodeadas de ataques anti-ataques y otros terroristas domésticos», dijo Trump en una carga en las redes sociales.

«También permito el uso de plena fuerza, si es necesario», agregó Trump.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, dijo en un comunicado a principios de septiembre que, como otros alcaldes en los Estados Unidos, no solicitó ni requirió «intervención federal».

El sábado, Wilson enfatizó que «no hay necesidad de la movilización de tropas, tanto en Portland como en otras ciudades estadounidenses», respondió a Trump que instruyó la movilización de «todas las tropas necesarias» a la ciudad.

A diferencia de Los Ángeles, parece que Trump o Hegseth no se ordenan actualmente la movilización de tareas activas al estado. El gobierno de Trump desplegó alrededor de 700 marines activos en Los Ángeles, a pesar de que fueron retirados más de un mes después.

Esta colocación también será mucho menor que la colocación de Trump en Washington, DC, un lugar de más de 1,000 tropas de vanguardia nacional, incluidas unidades de otros estados, patrullando las calles durante semanas. También ha insinuado que enviará tropas a Chicago, pero hasta ahora no se ha implementado.