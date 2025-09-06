¡Trump moviliza el avión de combate sigiloso F-35 que expresa el cartel de narcóticos venezolanos, Maduro Jiper!

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Triunfo ha ordenado el despliegue avión de combate Demon F-35 a Puerto Riko, en el medio del informe de que está considerando la opción para ataque orientación cartel de drogas que opera en VenezuelaSegún varias organizaciones de noticias.

Reportado Al JazeraEl sábado 6 de septiembre de 2025, una fuente en los EE. UU., Dijo el viernes a la agencia de noticias que los 10 sofisticados aviones de combate estaban siendo enviados a un aeródromo en Puerto Riko como parte de la operación contra el cartel de drogas latinoamericana que fue designado como una organización de «terrorista de narcóticos» por Washington.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto : Agencia France-Presse (AFP)

Institución de transmisión americana CNNCitando varias fuentes, informando el viernes que el gobierno de Trump está considerando los ataques contra grupos de capas de drogas en Venezuela, lo que marcará la dramática escalada en las tensiones que han aumentado entre Washington y Caracas.

Maduro invita al diálogo de Trump

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió el viernes a los Estados Unidos que «detengan el cambio de régimen planificado con violencia en Venezuela y en toda América Latina».

Estados Unidos debe «respetar la soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la independencia», dijo Maduro.

«Respeto a Trump. Cualquier diferencia que tengamos no puede conducir a conflictos militares», dijo. «Venezuela siempre está dispuesta al diálogo».

Maduro ha movilizado al ejército venezolano, que ascendió a alrededor de 340,000 tropas, en medio de amenazas de EE. UU. Durante semanas, y reservas y miembros de la milicia, que afirmó que el número excedió los ocho millones.

«Si Venezuela es atacado, el país pronto entrará en el período de la lucha armada», dijo Maduro a los periodistas a principios de esta semana.

Trump dijo el viernes que Estados Unidos «no habló» sobre los cambios en el régimen en Venezuela.

«Sin embargo, hablamos sobre el hecho de que ha celebrado una elección que, sutilmente, es una elección muy extraña», dijo Trump, refiriéndose al regreso de Maduro a su puesto en enero después del reclamo de fraude electoral en la elección presidencial del país.

F-16 Venezuela que se acerca al buque de guerra estadounidense

El informado por los aviones de combate F-35 reportados sigue un aumento en el poder de la Marina de los EE. UU. En el Caribe del Sur, donde los buques de guerra estadounidenses y la gran cantidad de marines, así como un submarino de ataque nuclear, se han desplegado justo fuera de las aguas territoriales venezuelas.

El jueves, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acusó a Venezuela de llevar a cabo acciones «muy provocativas» enviando dos aviones de combate F-16 para volar cerca de los barcos del USS que destruyen el USS Jason Dunham.

El barco de la Marina se ha desplegado en las aguas frente a la costa de Venezuela como parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para atacar a los carteles de las drogas.

«Este paso muy provocativo está diseñado para interferir con nuestras operaciones antidrogas», dijo el departamento en un comunicado.

«Se recomienda encarecidamente al cartel que controla a Venezuela que no haga más esfuerzos que eviten, eviten o interfieran con las operaciones anti -fiprices y anti -terror llevadas a cabo por el ejército estadounidense».

Dunham es uno de al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, con más de 4,500 marineros y marines.

Trump luego advirtió a Venezuela que el ejército de los Estados Unidos tenía la autoridad de derribar el chorro de jet si el comandante del barco estaba seguro de que el avión tenía una amenaza para su barco, diciendo: «Si nos pusieron en una posición peligrosa, serán derribados».