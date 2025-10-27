Trump llega a Japón para fortalecer los lazos comerciales y se reúne con el nuevo primer ministro Sanae Takaichi







El presidente Donald Trump llega el lunes a Japón donde nuevas Primer Ministro Sanae Takaichi apuesta por construir una relación personal amistosa con el líder estadounidense para aliviar las tensiones comerciales. Una clave de esta estrategia podría residir en una idea planteada por el gobierno japonés de comprar una flota de camionetas Ford F-150, un gesto significativo que también puede resultar poco práctico dadas las calles estrechas de Tokio y otras ciudades japonesas.

Es una prueba diplomática temprana para Takaichi, la primera mujer en liderar Japón. Asumió el cargo apenas la semana pasada y cuenta con una frágil coalición que la respalda. Trump aceptó instantáneamente la idea de las camionetas Ford mientras volaba a Asia a bordo del Air Force One. «Tiene buen gusto», dijo Trump a los periodistas. «Ese es un camión atractivo».

Los dos hablaron por teléfono mientras Triunfo Estaba en pleno vuelo el sábado. Takaichi destacó su condición de protegida del fallecido primer ministro Shinzo Abe, uno de los favoritos de Trump durante su primer mandato, y dijo que lo elogió por mediar en el alto el fuego en Gaza que condujo al regreso de los rehenes en poder de Hamás.

«Pensé que (Trump) es una persona muy alegre y divertida», dijo. «Él me reconoce bien y dijo que me recuerda como un político que realmente le importaba al (ex) Primer Ministro Abe», dijo. «Y le dije al presidente que tengo muchas ganas de darle la bienvenida en Tokio».

Restablecer la relación comercial

Detrás de la hospitalidad está la búsqueda de una estrategia para navegar la cada vez más compleja relación comercial que Trump sacudió a principios de este año con los aranceles. Trump quiere que sus aliados compren más productos estadounidenses y también asuman compromisos financieros para construir fábricas e infraestructura energética en Estados Unidos. Las reuniones en Japón se producen antes de la reunión de Trump con el líder chino Xi Jinping el jueves en Corea del Sur.

Tanto Estados Unidos como Japón han tratado de limitar las ambiciones manufactureras de China, ya que la aparición de vehículos eléctricos, inteligencia artificial y chips informáticos avanzados chinos podría socavar las economías estadounidense y japonesa.

«A la luz de la reunión prevista entre Trump y Xi Jinping poco después, Trump también podría estar considerando cómo podría fortalecer su posición demostrando la solidez de la relación entre Estados Unidos y Japón», dijo Kristi Govella, presidenta de Japón en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington.

La administración anterior de Japón acordó en septiembre invertir 550 mil millones de dólares en Estados Unidos, lo que llevó a Trump a recortar al 15 por ciento un arancel amenazado del 25 por ciento sobre productos japoneses. Pero Japón quiere que las inversiones favorezcan a los proveedores y contratistas japoneses.

El ministro de Economía y Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, ha dicho que su ministerio está compilando una lista de proyectos en chips de computadora y energía para tratar de cumplir el objetivo de inversión. «Hasta donde yo sé, he oído que hay varias empresas japonesas que están mostrando interés», dijo a los periodistas el viernes, aunque no dio más detalles.

Las camionetas Ford en Tokio serían un poderoso símbolo

Los funcionarios japoneses están analizando la posibilidad de comprar más soja, gas natural licuado y automóviles estadounidenses. Para Trump, la perspectiva de tener camionetas Ford en las calles de los rascacielos de Tokio sería una victoria. La administración se ha quejado durante mucho tiempo de que los vehículos estadounidenses estaban siendo excluidos de un mercado que es el hogar de Toyota, Honda, Nissan, Isuzu, Mitsubishi y Subaru. En una entrevista de septiembre en CNBC, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo Japón No compraría vehículos de marca estadounidense porque los «Chevys» eran populares entre los gánsteres japoneses.

Takaichi podría organizar que las camionetas Ford F-150 se exhiban en un lugar donde Trump pueda verlas, informó el periódico japonés Nikkei. El gobierno está considerando importar los camiones para que su ministerio de transporte los utilice en la inspección de carreteras e infraestructura, aunque existe la preocupación de que la F-150 pueda causar congestión en las estrechas calles japonesas. Un portavoz de Ford no respondió a una solicitud de comentarios.

Los medios japoneses han informado que el presidente de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, podría anunciar planes para importar los automóviles de su compañía fabricados en Estados Unidos a Japón durante una cena con Trump y otros líderes empresariales el miércoles. Los gestos, combinados con la conexión de Takaichi con Abe, deberían ayudarla a lidiar con Trump, quien parece predispuesto a agradarle.

«Creo que va a ser genial», dijo Trump a bordo del Air Force One. «Es una gran amiga del señor Abe, que era un gran hombre». En 2016, Abe le regaló a Trump un club de golf de alta gama para celebrar su primera elección, y los líderes se unieron por su amor al golf. Trump a menudo expresa tristeza por el asesinato de Abe en 2022. Pero Takaichi corre riesgos al enfatizar sus vínculos con Abe, dijo Rintaro Nishimura, quien se especializa en Japón en la firma de asesoría The Asia Group.

«Como es el primer compromiso diplomático de Takaichi, creo que quiere comenzar con una especie de explosión», dijo Nishimura. «Tener éxito en la retórica de la línea Abe definitivamente será parte de este compromiso, aunque algunos también sugieren que apoyarse demasiado en la línea Abe podría no ser exactamente bueno para ella para crear su propio tipo de cartera, su estatus como líder de Japón».

Trump aterriza en Tokio el lunes y se reunirá primero con el emperador japonés Naruhito. Tras reunirse con Takaichi el martes, dará un discurso a bordo del USS George Washington portaaviones anclado en Japón para luego celebrar una cena con dirigentes empresariales. Trump planea partir hacia Corea del Sur el miércoles.

