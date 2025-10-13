Trump llega a Israel para promocionar un alto el fuego que cree que podría fomentar la paz







Presidente Donald Trump Llegó a Israel el lunes para celebrar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, mediado por Estados Unidos, un acuerdo que, según afirmó, había puesto fin efectivamente a la guerra y abierto la puerta a la construcción de una paz duradera en el Medio Oriente.

Cuando desembarcó del Air Force One, un convoy de vehículos llevó a Israel a los primeros rehenes liberados por Hamás como parte del acuerdo.

El presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu saludaron a Trump en la pista mientras tocaba una banda militar. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, lugar de continuas manifestaciones durante dos años de guerra, la multitud vitoreó a Trump.

El momento sigue siendo frágil, con Israel y Hamás aún en las primeras etapas de implementación de la primera fase del plan destinado a poner fin al conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamás.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego exige la liberación de los últimos 48 rehenes en poder de Hamás; la liberación de cientos de prisioneros palestinos retenidos por Israel; una oleada de ayuda humanitaria a Gaza; y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades de Gaza.

Con familias encantadas por las inminentes reuniones y palestinos ansiosos por un aumento de asistencia humanitaria, Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar la región y restablecer las relaciones desgastadas desde hace mucho tiempo entre Israel y sus vecinos árabes.

«La guerra ha terminado, ¿vale?» Trump dijo a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One.

«Creo que la gente está cansada de esto», dijo, enfatizando que creía que el alto el fuego se mantendría por eso.

El presidente republicano dijo que la posibilidad de paz fue posible gracias al apoyo de su administración a la aniquilación de Israel de los representantes iraníes, incluidos Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano.

El Casa Blanca dicho impulso también está creciendo porque los Estados árabes y musulmanes están demostrando un enfoque renovado en resolver el conflicto palestino-israelí más amplio, que dura décadas, y, en algunos casos, en profundizar las relaciones con Estados Unidos.

En febrero, Trump había predicho que Gaza podría convertirse en lo que llamó «la Riviera del Medio Oriente». Pero el domingo a bordo del Air Force One, fue más prudente.

«Hace tiempo que no sé nada de la Riviera», dijo Trump. «Es una locura. Esto es como un sitio de demolición». Pero dijo que esperaba poder visitar el territorio algún día. «Al menos me gustaría poner mis pies en él», dijo.

Trump visitará Israel primero para reunirse con las familias de los rehenes y dirigirse a la Knesset, o parlamento, un honor otorgado por última vez al presidente George W. Bush en 2008.

Luego, el presidente se detiene en Egipto, donde él y el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi encabezarán una cumbre en Sharm el-Sheikh con líderes de más de 20 países sobre la paz en Gaza y el Medio Oriente en general.

Tanto Israel como Egipto anunciaron que Trump recibiría los más altos honores civiles de sus países.

La tregua sigue siendo frágil y no está claro si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la gobernanza de Gaza en la posguerra, la reconstrucción del territorio y la exigencia de Israel de que Hamás se desarme. Las negociaciones sobre esos temas podrían fracasar, e Israel ha insinuado que podría reanudar las operaciones militares si no se cumplen sus demandas.

Gran parte de Gaza ha quedado reducida a escombros y los aproximadamente 2 millones de residentes del territorio continúan luchando en condiciones desesperadas. Según el acuerdo, Israel acordó reabrir cinco cruces fronterizos, lo que ayudará a aliviar el flujo de alimentos y otros suministros hacia Gaza, partes de la cual están sufriendo hambruna.

Aproximadamente 200 soldados estadounidenses ayudarán a apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego como parte de un equipo que incluye países socios, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado.





