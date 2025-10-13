Trump llega a Egipto para la Cumbre de Gaza e insta a Israel a aprovechar la oportunidad para la paz







El presidente Donald Trump llegó Egipto El lunes asistirá a una cumbre mundial sobre el futuro de Gaza, buscando avanzar en la paz en Medio Oriente después de visitar Israel para marcar un alto el fuego con Hamás mediado por Estados Unidos (EE.UU.), informó la agencia de noticias AP.

El presidente Donald J. Trump llega a Sharm El-Sheikh, Egipto, para la segunda etapa de su viaje antes de la Cumbre de Paz. 🇺🇸 pic.twitter.com/tT8POxnlip – La Casa Blanca (@WhiteHouse) 13 de octubre de 2025

El viaje relámpago, que incluyó un discurso en la Knesset en Jerusalén ese mismo día, llega en un frágil momento de esperanza para poner fin a más de dos años de conflicto entre Israel y Hamás.

Se espera que más de dos docenas de países estén representados en la cumbre, copatrocinada por Triunfo y el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue invitado pero declinó, y su oficina citó la proximidad a una festividad judía detrás de su decisión de saltarse la cumbre, informó AP.

A pesar de las dudas persistentes sobre los próximos pasos en Gaza, que ha sido devastada durante el conflicto, Trump parecía decidido a aprovechar la oportunidad para fomentar la estabilidad regional.

«Has ganado», le dijo. legisladores israelíes en la Knesset, que lo recibió como a un héroe. «Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio máximo de paz y prosperidad para todo el Medio Oriente», añadió el presidente Trump.

También prometió ayudar a reconstruir Gaza e instó a los palestinos a “alejarse para siempre del camino del terror y la violencia”, informó AP.

“Después de tremendo dolor, muerte y dificultades”, dijo, “ahora es el momento de concentrarse en fortalecer a su pueblo en lugar de intentar destrozarlo”. Israel abajo.»

Trump también hizo un gesto hacia Irán, donde bombardeó tres instalaciones nucleares durante la breve guerra del país con Israel a principios de este año, afirmando que «la mano de la amistad y la cooperación está siempre abierta».

Trump emprende un viaje relámpago a Oriente Medio

El presidente de los EE.UU. Llegó a Egipto con horas de retraso después de que los discursos en la Knesset se prolongaran más de lo esperado.

«Puede que no estén allí cuando yo llegue, pero lo intentaremos», bromeó, después de burlarse de los líderes israelíes por hablar tanto tiempo.

Veinte rehenes fueron liberados el lunes como parte del acuerdo destinado a poner fin a la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, tras Hamás mató a más de 1.000 israelíes.

Trump se reunió con algunas de las familias de los rehenes en la Knesset.

“Tu nombre será recordado por generaciones”, le dijo una mujer.

Los legisladores israelíes corearon repetidamente el nombre de Trump y dieron ovaciones de pie. Algunos asistentes llevaban sombreros rojos que recordaban sus gorras de “Make America Great Again”, con lemas que decían “Trump, el presidente de la paz”.

Alto el fuego en Gaza: Netanyahu llama a Trump «el mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca»

Netanyahu elogió a Trump como “el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca” y prometió trabajar con él en el futuro.

«Señor presidente, usted está comprometido con esta paz. Yo estoy comprometido con esta paz», dijo, y agregó: «Y juntos, señor presidente, lograremos esta paz».

Durante su discurso, Trump inesperadamente pidió al presidente israelí que perdonara a Netanyahu, a quien describió como “uno de los más grandes” líderes en tiempos de guerra. Netanyahu enfrenta cargos de corrupción, aunque se pospusieron varias audiencias durante el conflicto con Hamás.

El presidente republicano también aprovechó la oportunidad para ajustar cuentas políticas y agradecer a sus seguidores, criticando a sus predecesores demócratas y reconociendo a la principal donante Miriam Adelson, que estaba presente entre la audiencia.

Alto el fuego en Gaza: Trump presiona para remodelar la región

La situación en la región sigue siendo delicada a pesar del alto el fuego. Israel y Hamás todavía están implementando la primera fase del plan de Trump.

La fase inicial del acuerdo de alto el fuego incluye la liberación de los rehenes restantes retenidos por Hamás, la liberación de cientos de prisioneros palestinos retenidos por Israel, un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades de Gaza.

Trump ha dicho que hay una ventana para remodelar la región y restablecer las relaciones tensas desde hace mucho tiempo entre Israel y sus vecinos árabes.

«La guerra ha terminado, ¿vale?» Trump dijo a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One. «Creo que la gente está cansada de esto», añadió, enfatizando que creía que el alto el fuego se mantendría.

Atribuyó la oportunidad de paz al apoyo de su administración republicana a los esfuerzos de Israel contra los representantes iraníes, incluidos Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano.

La Casa Blanca señaló que se está generando impulso a medida que los Estados árabes y musulmanes se concentran en resolver el conflicto palestino-israelí más amplio y, en algunos casos, en profundizar los vínculos con Estados Unidos.

En febrero, Trump había predicho que Gaza podría convertirse en lo que llamó “la Riviera del Medio Oriente”. El domingo, a bordo del Air Force One, fue más cauteloso.

«No sé nada de la Riviera por un tiempo», dijo Trump. «Está arruinado. Esto es como un sitio de demolición». Añadió que esperaba visitar Gaza algún día. “Al menos me gustaría poner mis pies en ello”, dijo.

Las partes aún no se han puesto de acuerdo sobre la gobernanza de posguerra de Gaza, su reconstrucción o la exigencia de Israel de que Hamás se desarme. Las negociaciones podrían fracasar e Israel ha indicado que podría reanudar las operaciones militares si no se cumplen sus demandas.

Gran parte de Gaza sigue en ruinas y sus aproximadamente 2 millones de residentes siguen enfrentándose a condiciones desesperadas. Según el acuerdo, Israel acordó reabrir cinco cruces fronterizos, facilitando el flujo de alimentos y suministros hacia Gaza, donde algunas partes están experimentando hambruna.

Alrededor de 200 soldados estadounidenses ayudarán a monitorear el alto el fuego, trabajando junto con países socios, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado.

