Trump llama a los BRICS un «ataque» al dólar estadounidense, pero las afirmaciones se retiraron tras las amenazas







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a la BRICOS lanzó un “ataque” al dólar estadounidense, alegando que amenazaba a las naciones que buscaban unirse al bloque con aranceles, después de lo cual “todos lo abandonaron”. Los BRICS están formados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

Los países BRICS han expresado serias preocupaciones sobre el aumento de las medidas arancelarias y no arancelarias. Trump dijo que era “muy fuerte” con el dólar y agregó que “cualquiera que quiera negociar en dólares” tendrá una “ventaja” sobre aquellos que no lo hagan. «No tendríamos una dominación mundial por el dólar si no ganara esta elección», dijo.

