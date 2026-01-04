Trump listo para lanzar segunda ola de operaciones militares en Venezuela

Washington, VIVA – El presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo subrayó que su partido no descarta la posibilidad de lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuelatras la detención del presidente Nicolás Maduro en operación militar COMO.

En una entrevista con Fox News el sábado, Trump enfatizó que su administración había preparado escenarios avanzados si la situación se desarrollara en una dirección que se considerara amenazante para los intereses de Estados Unidos.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

«Estamos listos. Ya sabes, estamos listos para una segunda ola. Todo está preparado. Esta operación es tan poderosa que no necesitamos hacerla, pero seguimos listos», dijo Trump, agregando que las fuerzas militares estadounidenses estaban en alerta máxima.

Trump también afirmó que Washington estaba desplegando grandes fuerzas navales en la región.

«Estamos ahí con una flota como nunca antes se había visto y estamos listos», dijo.

La declaración se produjo después de que Trump anunciara que Maduro había sido capturado y expulsado de Venezuela en una operación que, según dijo, se llevó a cabo con gran precisión y sin víctimas por parte estadounidense.

La afirmación provocó confusión y una fuerte reacción de Caracas, con las autoridades venezolanas diciendo que aún no sabían con certeza el paradero de Maduro y exigiendo aclaraciones sobre su condición.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha anunciado planes para apelar a las organizaciones internacionales por las acciones de Washington e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una reunión de emergencia para discutir el ataque estadounidense a Venezuela.

Mientras tanto, el diputado presidente de venezuela Delcy Rodríguez enfatizó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sigue siendo el único líder del país.

«En este país sólo hay un presidente, su nombre es Nicolás Maduro Moros», afirmó el vicepresidente en una reunión del Consejo de Defensa tras la operación lanzada por Estados Unidos.

Varios medios internacionales informaron anteriormente sobre una explosión en Caracas y dijeron que en la operación participaron tropas de élite de Estados Unidos, aunque no hubo confirmación independiente.

En Washington, varios miembros del Congreso cuestionaron la base legal de la operación y advirtieron sobre el riesgo de una escalada militar más amplia en la región latinoamericana.

Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Foto : ANTARA/REUTERS/Marco Bello/Foto del documento