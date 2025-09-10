Trump le pide a la UE que imponga 100 tarifas de PC a la India, China por comprar petróleo ruso







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Según los informes, ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles de hasta el 100 por ciento en India y China por comprar petróleo crudo de Rusia, según un informe de noticias del Financial Times.

El informe se produjo justo después de que el presidente Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi, compartieron mensajes positivos en línea sobre las relaciones con la India-Estados Unidos, y mencionaron el trabajo en curso en un acuerdo comercial.

Según el informe de noticias, Trump hizo la demanda durante una llamada a una reunión entre los mejores funcionarios de EE. UU. Y la UE en Washington. La reunión se centró en encontrar nuevas formas de ejercer presión económica sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

Un funcionario estadounidense le dijo al periódico que Washington está listo para igualar cualquier arancel impuestos a la UE sobre China e India.

Las relaciones entre India y Estados Unidos han empeorado recientemente, especialmente después de que el presidente Trump duplicó los aranceles sobre los bienes indios, lo que los elevó al 50 por ciento, incluidas las tareas adicionales del 25 por ciento para la compra de la India de la India de ruso petróleo crudo.

India había llamado al movimiento de los Estados Unidos «injusto, injustificado e irrazonable».

Sin embargo, los intercambios de redes sociales entre el primer ministro Modi y Donald Trump muestran signos de un esfuerzo por mejorar los lazos nuevamente.

En los últimos días, los miembros de la administración Trump, incluido el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, han hecho fuertes declaraciones contra India. Navarro acusó a India de convertirse en un «centro de refinación masivo y lavandería de dinero de petróleo para el Kremlin» debido a la compra de petróleo ruso con descuento, según el PTI.

India ha defendido sus acciones, diciendo que sus importaciones de petróleo se basan en el interés nacional y los precios del mercado. India comenzó a comprar más petróleo ruso después de que las naciones occidentales sancionaron a Rusia por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Como resultado, la participación de Rusia en las importaciones de petróleo de la India aumentó del 1.7 por ciento en 2019-20 a 35.1 por ciento en 2024-25, lo que lo convierte en el mayor proveedor de petróleo de la India, informó la agencia de noticias.

El informe se produce cuando Donald Trump está renovando sus esfuerzos para poner fin al Ucrania conflicto. El mes pasado, según los informes, mantuvo las conversaciones de la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska para encontrar una posible solución a la guerra.

