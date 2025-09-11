Trump le dará a Charlie Kirk Medalla presidencial de la libertad

Donald Trump anunció que otorgará póstumamente Charlie Kirk La Medalla Presidencial de la Libertad después de ser asesinado mientras hablaba en un campus universitario en Utah.

«Charlie fue un gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas», dijo Trump el jueves por la mañana mientras pronunciaba un discurso de recuerdo del 11 de septiembre en el Pentágono. «Lo extrañamos mucho, pero no tengo dudas de que la voz de Charlie y el coraje que puso en los corazones de innumerables personas, especialmente los jóvenes, vivirán».

La Medalla de la Libertad se considera el honor civil más alto en los Estados Unidos, destinado a aquellos con contribuciones excepcionales a la paz mundial, la seguridad nacional o los esfuerzos culturales estadounidenses. En su primer mandato, Trump dio la medalla presidencial de la libertad para el ícono del rock de Elvis Presley, el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, la leyenda del golf Tiger Woods y el conservador pionero de la radio Rush Limbaugh, entre otros.