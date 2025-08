Trump instalará una tarifa de hasta el 250 por ciento para productos farmacéuticos

Washington, Viva – Estados Unidos planea usar «arancel luz «para productos Farmacia Como primer paso, antes de finalmente elevar la tarifa al 250 por ciento en el próximo medio año, dijo el presidente Donald Trump En una entrevista televisiva transmitida el martes.

Leer también: Sujeto a una tarifa del 50 por ciento, el presidente Brasil es reacio a llamar a Trump



En un esfuerzo por intensificar continuamente la política comercial «America First», Trump le dijo a CNBC que también anunciaría una nueva tarifa para los productos de semiconductores en «Acerca de la próxima semana», sin dar más detalles.

En los últimos meses, Trump ha declarado que la industria estadounidense en los dos sectores estará protegida a través de tarifas de alta sectoria, además de los aranceles previamente aplicados por razones de seguridad nacional para los sectores automotrices, de acero, aluminio y cobre.

Leer también: La NASA planea construir un reactor nuclear en la luna





El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando en Turnberry, Escocia

«En un año, a más tardar un año y medio, la tarifa aumentará al 150 por ciento, luego al 250 por ciento, porque queremos que se produzcan productos farmacéuticos en nuestro propio país», dijo Trump sobre el plan de imponer aranceles a los productos farmacéuticos.

Leer también: Dos ciudadanos chinos fueron asesinados por los barcos hundidos en Sanur Bali



Sin embargo, no mencionó específicamente la cantidad de tarifa inicial que se aplicará.

Hace aproximadamente un mes, Trump dijo en una reunión del gabinete que los productos farmacéuticos estarán sujetos a «tarifas muy altas, alrededor del 200 por ciento».

Si la tarifa realmente alcanza el 250 por ciento, entonces será la tarifa más alta en entre Todas las tarifas nuevas impuestas durante su segundo mandato.

Desde la primavera de este año, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos está investigando si el gobierno necesita imponer aranceles a los productos farmacéuticos y semiconductores por razones de seguridad nacional.

La declaración de Trump apareció antes de la aplicación de aranceles «recíprocos» determinados por el país de origen, con un rango de 10 por ciento a 41 por ciento. Esta tarifa comenzará a entrar en vigencia el jueves, con la cantidad determinada por la Casa Blanca o acordada a través de un acuerdo comercial.

En una entrevista telefónica con CNBC que duró unos 40 minutos, Trump también aludió a las relaciones comerciales con China y declaró que es probable que los acuerdos comerciales entre los dos países se logren pronto.

«Tal vez, me reuniré con (la delegación china) antes de fin de año, si llegamos a un acuerdo. Si no hay acuerdo, no celebraré una reunión», dijo sobre la posibilidad de una reunión directa con el presidente chino Xi Jinping.

«¿Cuál es el punto de cumplir si no hay acuerdo? Pero estamos muy cerca del acuerdo. Nuestra relación con China ahora es bastante buena», agregó.

El mismo día, para los periodistas, dijo Trump el miércoles que decidiría si imponer tarifas adicionales a los países que aún compran energía de Rusia.

«Tenemos reuniones (programadas) con Rusia mañana. Ya veremos», dijo. «La decisión se tomará de inmediato».

A mediados de julio, Trump declaró que a Rusia podría recibir una tarifa «pesada» de los Estados Unidos, incluso podría alcanzar el 100 por ciento, si no llegó a un acuerdo para detener la guerra en Ucrania en el futuro cercano. También advirtió que los aranceles secundarios se aplicarán a países que compren petróleo y otros productos de Rusia.

En los últimos días, Trump atacó específicamente a la India con la amenaza de «significativamente» aumentar una tarifa del 25 por ciento para los bienes importados del país. Acusó a la India de seguir comprando y revendiendo petróleo de Rusia. (Hormiga)