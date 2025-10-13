Trump insta al presidente israelí a perdonar a Netanyahu por casos de corrupción

Tel Aviv, EN VIVO – En su discurso en la Knesset, el presidente estadounidense Donald Triunfo pidió al presidente israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro Benjamín Netanyahuquien actualmente está siendo juzgado por cargos corrupcióny acusado de cometer fraude y abuso de confianza por un escándalo relacionado con la recepción de lujosos obsequios.

«Tengo una idea, ¿por qué no le das un perdón a Netanyahu?» Trump dijo en su discurso en la Knesset, en comentarios dirigidos a Herzog como se informó Tiempos de IsraelLunes 13 de octubre de 2025.

Trump se refería erróneamente a Netanyahu como «uno de los grandes presidentes de la guerra», en lugar de llamarlo Primer Ministro.

VIVA Military: Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con Donald Trump

Trump añadió, refiriéndose a los obsequios que supuestamente recibió Netanyahu: «¿A quién le importan los puros y el champán?».

Los comentarios de Trump provocaron murmullos y conversaciones cruzadas, así como aplausos, en la Knesset.

Esta no es la primera vez que Trump pide que Netanyahu sea liberado de la justicia. Este verano, el presidente de Estados Unidos exigió el fin del juicio penal en curso contra Netanyahu en una extensa publicación en Truth Social.

«ÚLTIMAS NOTICIAS… ¡Me sorprende escuchar que el Estado de Israel, que acaba de experimentar uno de los momentos más grandes de su historia, y está dirigido por Bibi Netanyahu, continúa una ridícula caza de brujas contra su Primer Ministro en la época de la Gran Guerra!» Trump escribió en ese momento.

Netanyahu comparece ante el tribunal dos veces por semana para defenderse de cargos de corrupción. Está previsto que asista a un total de 24 audiencias judiciales.

Netanyahu enfrentó tres casos de corrupción separados presentados en su contra en 2019 (Caso 1.000, Caso 2.000 y Caso 4.000), que incluían cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Negó haber actuado mal y calificó las acusaciones de «falsas».

Netanyahu, en su juicio inaugural el 24 de mayo de 2020, fue el primer líder israelí en el cargo en testificar como acusado penal en la historia del país.

Según la ley israelí, no está obligado a dimitir a menos que la Corte Suprema lo declare culpable, un proceso que podría llevar varios meses.

Netanyahu también enfrenta cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para él y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024 por las atrocidades en Gaza, donde más de 50.800 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinadas desde el 7 de octubre de 2023.