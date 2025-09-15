Trump insta a los aliados de la OTAN a detener las importaciones de petróleo rusos antes de las sanciones de nosotros







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Pidió a la OTAN y las naciones europeas que tomen medidas más fuertes contra Rusia, particularmente criticar a Europa por continuar comprando petróleo de Moscú.

En declaraciones a los periodistas, Trump dijo: «No están haciendo el trabajo. La OTAN tiene que reunirse. Europa tiene que reunirse. Europa es mi amiga, pero Europa está comprando petróleo de Rusia. No quiero que compren petróleo. Y las sanciones que están haciendo lo suficientemente difíciles. Y estoy dispuesto a hacer sanciones, pero ellos ‘

«Solo para aclarar, no avanzarías hasta que la OTAN avance. Bueno, estoy listo para seguir adelante, pero tienen que hacerlo. Pero en este momento están hablando y no lo están haciendo. Rusia. No estamos comprando petróleo de Rusia. Están comprando mucho petróleo de Rusia. Ese no es el trato «, agregó.

También criticó a las naciones europeas por continuar importando gas natural licuado de Rusia. «Sin embargo, no es el trato. El trato es que no se supone si es gas natural o si se trata de cigarrillos, no me importa. No se supone que deben estar comprando en Rusia», agregó.

Cuando se le preguntó acerca de celebrar una cumbre para mediar entre Rusia y Ucrania, afirmó: «Ya sea que lo llames una cumbre o simplemente una reunión, no importa, pero probablemente tendré que odiar que se odien tanto que casi no pueden hablar. Es incapaz de hablar entre ellos».

Recientemente, Trump escribió una carta a Naciones de la OTANdeclarando: «Estoy listo para hacer grandes sanciones sobre Rusia cuando todas las naciones de la OTAN han acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejan de comprar petróleo a Rusia».

Además, Trump propuso que la OTAN imponga aranceles del 50 por ciento al 100 % en China. «Creo que esto, más la OTAN, como grupo, que coloca un 50 por ciento a las tarifas del 100 por ciento en China, para ser completamente retirados después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para terminar con esta guerra mortal, pero ridícula,», escribió Trump. «China tiene un fuerte control e incluso agarre, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese agarre».

Trump también criticó a la administración anterior, diciendo: «Esta no es la guerra de Trump (¡nunca habría comenzado si fuera presidente!), Es la guerra de Biden y Zelenskyy. Solo estoy aquí para ayudar a detenerlo y salvar a miles de rusos y rusos y ucranio Vidas (7,118 vidas perdidas la semana pasada, solo. ¡Crazy!) «.

