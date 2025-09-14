Trump insta a las empresas extranjeras a invertir en Estados Unidos y capacitar a los trabajadores estadounidenses.







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a compañías extranjeras que invierten en los Estados Unidos no solo para traer capital sino también a desplegar expertos para capacitar Trabajadores estadounidenses En la fabricación avanzada, la agencia de noticias informada ANI.

En una declaración sobre Truth Social, Trump dijo que Estados Unidos necesita «volver a aprender» habilidades críticas en industrias como semiconductores, construcción naval y maquinaria de alta tecnología al aprender directamente de empresas extranjeras que realizan inversiones a gran escala.

«Cuando Empresas extranjeras que están construyendo productos, máquinas y otras «cosas» extremadamente complejos, vienen a los Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su gente de especialización por un período de tiempo para enseñar y capacitar a nuestra gente cómo hacer estos productos únicos y complejos, a medida que salen de nuestro país y vuelven a su tierra «, dijo Trump.

Argumentó que la transferencia de conocimiento es vital para garantizar los beneficios a largo plazo de la inversión extranjera y restaurar la fuerza industrial estadounidense, informó ANI.

“Si no hiciéramos esto, toda esa inversión masiva nunca vendrá en primer lugar, Papas fritasSemiconductores, computadoras, barcos, trenes y tantos otros productos que tenemos que aprender de otros cómo hacer o, en muchos casos, volver a aprender, porque solíamos ser excelentes en eso, pero ya no «, agregó.

Citando la construcción naval como ejemplo, Trump señaló que Estados Unidos una vez construyó «un barco al día», pero ahora «apenas construye un barco al año», informó ANI. Sostuvo que la dependencia temporal de la experiencia extranjera eventualmente conduciría a la independencia y la excelencia.

«No quiero asustar o desincentivar Inversión en Estados Unidos por países o empresas externas. Les damos la bienvenida, damos la bienvenida a sus empleados y estamos dispuestos a decir con orgullo que aprenderemos de ellos, y lo haremos incluso mejor que ellos en su propio ‘juego’, en algún momento en el futuro no muy lejano! » Trump escribió.

La apelación se produce cuando la administración estadounidense presiona para impulsar la fabricación nacional en medio de preocupaciones económicas globales vinculadas a los aranceles impuestos por Washington.

A principios de este mes, Trump dijo que algunas empresas estaban construyendo productos en los Estados Unidos para evitar aranceles y aprovechar las políticas de protección.

«Miles de compañías están llegando a los Estados Unidos … Tradicionalmente, las compañías automotrices … Vienen de China, México, Canadá … Quieren construir aquí porque, número uno, les gusta estar aquí, y número dos, los aranceles los protegen. Y el número tres, quieren evitar pagar tarifas. Cuando construye sus automóviles aquí, no tiene tarifas», dijo en una conferencia de prensa de la Casa Blanca.

(Con entradas ANI)





Fuente