





El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha pedido a los aliados de la Organización de la Organización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que deje de comprar Petróleo ruso e imponer sanciones estrictas a Moscú, al tiempo que propone aranceles de 50 a 100 por ciento en China para debilitar su control económico sobre Rusia.

En una carta a las naciones de la OTAN, Trump declaró: «Estoy listo para hacer sanciones importantes sobre Rusia cuando todas las naciones de la OTAN han acordado y comenzado, hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejan de comprar petróleo de Rusia».

Criticar el enfoque de la OTAN, Triunfo Dijo: «¡El compromiso de la OTAN para ganar ha sido mucho menos del 100%, y la compra de petróleo ruso, por algunos, ha sido impactante!

El miembro de la OTAN, Turkiye, ha sido el tercer comprador más grande de petróleo ruso después de China e India, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza que compran petróleo ruso incluyen Hungría y Eslovaquia.

Al presionar aún más su caso, Trump propuso aranceles pesados ​​en Porcelana. «Creo que esto, más la OTAN, como grupo, que coloca un 50 por ciento a un 100 por ciento de aranceles en China, para ser completamente retirados después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para terminar esta guerra mortal, pero ridícula,», escribió. «China tiene un fuerte control e incluso agarre, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese agarre».

Trump también escribió en su sitio de redes sociales que el compromiso de la OTAN de ganar la guerra «ha sido mucho menos del 100%» y reiteró que estaba preparado para actuar, afirmando: «De todos modos, estoy listo para ‘ir’ cuando lo estás. ¿Solo digas cuándo?»

El presidente de los Estados Unidos ya ha impuesto un impuesto de importación del 25 por ciento a los bienes de la India por sus compras de Productos energéticos rusos.

Culpando a su predecesor y a Kiev por el conflicto en curso, Trump dijo: «Esta no es la guerra de Trump (¡nunca hubiera comenzado si fuera presidente!), Es la guerra de Biden y Zelenskyy. ¡Solo estoy aquí para ayudar a detenerlo y salvar a miles de vidas rusas y ucranianas (7,118 vidas perdidas la semana pasada, loca!).).

Agregó: «Si la OTAN hace lo que digo, el GUERRA ¡Terminará rápidamente, y todas esas vidas se salvarán! Si no, solo está perdiendo el tiempo y el tiempo, la energía y el dinero de los Estados Unidos «.

La apelación llega en un momento tenso en el conflicto de Rusia-Ukraine, con múltiples drones rusos recientemente que ingresan al espacio aéreo polaco antes de ser derribado por el aliado de la OTAN Polonia.

(Con entradas AP y ANI)





