





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha indicado que China podría enfrentar sanciones secundarias o aranceles adicionales para comprar petróleo ruso. El miércoles (hora local), el presidente de los Estados Unidos había golpeado a India con aranceles adicionales del 25 por ciento específicamente vinculados a la compra de petróleo ruso, informó la agencia de noticias ANI.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, se le preguntó al presidente de los Estados Unidos si se aplicarían sanciones secundarias similares a China, dado que los chinos son los mayores compradores de petróleo crudo ruso. El presidente respondió, diciendo: «Puede suceder, no sé, no puedo decirle que todavía lo hicimos con India y lo estamos haciendo probablemente con un par de otros, uno de ellos podría ser China», informó Ani.

Según los datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CERA) para junio de 2025, China ha comprado el 47 por ciento de Rusia Las exportaciones crudas, seguidas de la India (38%), la UE (6 por ciento) y Turkiye (6 por ciento). Cera es una organización de investigación independiente registrada como una organización sin fines de lucro en Finlandia.

Turkiye es el mayor comprador de productos petroleros y ha comprado el 26 por ciento de las exportaciones de productos petroleros de Rusia, seguidos de China (13 por ciento) y Brasil (12 por ciento).

La UE fue el mayor comprador de GNL de Rusia, comprando el 51 por ciento de las exportaciones de GNL del país, seguido de China (21 por ciento) y Japón (18 por ciento).

La UE también fue el mayor comprador del gas de tuberías de Rusia, que compró el 37 por ciento, seguido de China (30 por ciento) y Turkiye (27 por ciento). Ni China ni Turquía enfrentan aranceles adicionales de los Estados Unidos específicamente vinculados a Petróleo ruso o importaciones de productos petroleros.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Externos de la India apuntó a China y Turquía al tiempo que decía que apuntar a India con sanciones adicionales para las importaciones rusas era injusto.

En su declaración, el MEA dijo: «Estados Unidos ha dirigido en los últimos días las importaciones de petróleo de la India de Rusia. Ya hemos dejado en claro nuestra posición sobre estos temas, incluido el hecho de que nuestras importaciones se basan en los factores del mercado y se realizan con el objetivo general de garantizar la seguridad energética de 1,4 mil millones de personas de la India», informó ANI.

«Por lo tanto, es extremadamente desafortunado que Estados Unidos elija imponer aranceles adicionales a la India por las acciones que varios otros países también están tomando su propio interés nacional. Reiteramos que estas acciones son injustas, injustificadas e irrazonables. India tomará todas las acciones necesarias para proteger su intereses nacionales«El MEA agregó, informó ANI.

Mientras tanto, Casa blanca El asesor comercial Peter Navarro justificó la tarifa secundaria impuesta a la India, citando terrenos de seguridad nacional. Al dirigirse a una conferencia de prensa, Navarro dijo: «Este fue un problema de seguridad nacional pura asociado con la negativa abyecta de la India a dejar de comprar petróleo ruso», informó ANI.

Con los Estados Unidos impulsando la compra del petróleo ruso como un problema de seguridad nacional, pronto podría haber aranceles adicionales para países como China, a menos que se resuelva un acuerdo de paz con Rusia.

(Con entradas de ANI)





