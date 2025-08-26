Trump incendios alimentados al gobernador Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook el lunes por la noche, una fuerte escalada en su batalla para ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado una institución independiente de la política cotidiana. Trump dijo en una carta publicada en su plataforma social Truth que está despediendo a Cook debido a las acusaciones de que ella cometió fraude hipotecario. Bill Pulte, un designado de Trump a la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, hizo las acusaciones la semana pasada.

Pulte alegó que Cook había reclamado dos residencias principales, en Ann Arbor, Michigan y Atlanta, en 2021 para obtener mejores términos hipotecarios. Las tasas hipotecarias a menudo son más altas en las segundas casas o las compradas para alquilar. El anuncio se produjo días después de que Cook dijo que no dejaría su puesto a pesar de que Trump anteriormente la pidió que renunciara. La junta de la Fed tiene siete miembros, lo que significa que el movimiento de Trump podría tener una E profundaramificaciones conómicas y políticas.

Trump dijo al anunciar la medida que tenía la autoridad constitucional para eliminar a Cook, pero hacerlo planteará preguntas sobre el control de la Fed como una entidad independiente. Es probable que el disparo dirija una batalla legal y se pueda permitir que el cocinero permanezca en su asiento mientras se desarrolla el caso. Cook tendría que pelear la batalla legal, como la fiesta herida, en lugar de la Fed.

Es el último esfuerzo de la administración para tomar el control sobre una de las pocas agencias independientes restantes en Washington. Trump ha atacado repetidamente a la silla de la Fed, Jerome Powell, por no reducir su tasa de interés a corto plazo, e incluso amenazado con despedirlo. Obligar a Cook a la junta de gobierno de la Fed proporcionaría a Trump la oportunidad de nombrar a un leal. Trump ha dicho que solo nombraría funcionarios que apoyarían tasas de corte.

