Trump impone oficialmente nuevos aranceles a la madera y los muebles, Canadá y Vietnam sufrieron el mayor impacto

Washington, VIVA – El presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo impone oficialmente nuevos aranceles a las importaciones madera, mueblesy gabinetes de cocina el martes 14 de octubre de 2025. Esta política tiene el potencial de aumentar los costos de construcción y empeorar las condiciones en el mercado inmobiliario de EE. UU., que actualmente se encuentra bajo presión debido a las altas tasas de interés y la oferta limitada.

Según informó AFP News, la Casa Blanca dijo que la medida tenía como objetivo fortalecer la industria nacional y al mismo tiempo proteger la seguridad nacional. Estos nuevos aranceles amplían los derechos de importación sobre ciertos sectores que se han implementado desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

En su última política, Estados Unidos impuso un arancel del 10 por ciento a las importaciones de madera blanda. Mientras tanto, los muebles tapizados y los armarios de cocina están sujetos a derechos de hasta el 25 por ciento.

Las tarifas para muebles tapizados aumentarán al 30 por ciento el 1 de enero de 2026, mientras que los gabinetes de cocina y tocadores aumentarán al 50 por ciento.

Los productos de madera del Reino Unido sólo están sujetos a un impuesto máximo del 10 por ciento, mientras que los de la Unión Europea y Japón el límite es del 15 por ciento. Los tres socios comerciales han llegado a acuerdos con la administración Trump para evitar aranceles más altos.

Sin embargo, esta política recibió duras críticas por parte de los actores del sector inmobiliario. El presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), Buddy Hughes, advirtió que las nuevas tarifas crearían obstáculos adicionales para un mercado inmobiliario que ya está en dificultades al aumentar los costos de construcción y renovación.

El mercado inmobiliario estadounidense se ha enfrentado en los últimos años a una gran presión. Las altas tasas de interés de los préstamos hipotecarios y la falta de oferta inmobiliaria han provocado un fuerte aumento de los precios de la vivienda.

Trump argumentó que la política se basó en la recomendación del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien afirmó que los productos de madera se utilizarían en funciones importantes en el Departamento de Defensa, incluida la construcción de infraestructura para pruebas operativas.

En su proclama, Trump añadió que la producción nacional de madera aún estaba subdesarrollada, lo que hacía que Estados Unidos dependiera de las importaciones.

Sin embargo, Hughes consideró que esta política era incorrecta. Hizo hincapié en que imponer aranceles con el pretexto de «seguridad nacional» en realidad ignora la importancia del sector inmobiliario para la seguridad física y económica de los estadounidenses.