Trump impone 100 pc arancel a las drogas importadas sin la base de fabricación de los Estados Unidos







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El viernes anunció que su administración impondrá una tarifa del 100 por ciento a los productos farmacéuticos de marca y patentado a partir del 1 de octubre de 2025, a menos que las compañías manufactureras estén construyendo instalaciones de producción en los Estados Unidos.

En una publicación sobre Truth Social, el presidente Trump escribió: «A partir del 1 de octubre de 2025, imponeremos una tarifa del 100% en cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos.` ES BUILD ‘se definirá como’ Breaking Ground » y/o « Construcción » ‘.

Aclarando el alcance de la medida, Trump agregó que las empresas que ya han comenzado la construcción de plantas en los Estados Unidos estarán exentas de la nueva tarifa. «Por lo tanto, no habrá ningún arancel sobre estos Productos farmacéuticos Si la construcción ha comenzado. ¡Gracias por su atención sobre este asunto! «, Se lee en la publicación.

También anunció aranceles radicales sobre varios productos para el hogar, incluidos los gabinetes de cocina importados y ciertos tipos de muebles, lo que podría agregar aún más costos a una categoría que ha aumentado en el precio en los últimos meses. Trump también anunció aranceles de camiones pesados ​​y tarifas farmacéuticas, informó CNN.

Trump escribió en una publicación social de la verdad: «Imponiremos una tarifa del 50 por ciento en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, cobraremos una tarifa del 30 por ciento en los muebles tapizados».

Varios aranceles que Trump ha impuesto ya ha aumentado considerablemente los precios de los muebles durante el año pasado. En general, los muebles el mes pasado cuestan un 4,7 por ciento más que en agosto de 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La sala de estar y los muebles de comedor, en particular, se han vuelto más caros, el aumento del 9.5 por ciento en los últimos 12 meses, según el BLS.

Los precios de los muebles han aumentado cuando Trump subió aranceles sobre China y Vietnam, las dos principales fuentes de muebles importados. Ambos países exportaron muebles y accesorios por valor de USD 12 mil millones el año pasado, según datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Los precios de los muebles habían caído en gran medida durante los últimos dos años y medio antes de las tarifas de Trump. Pero Trump dijo que los fabricantes extranjeros han superado el mercado de los Estados Unidos, y que los aranceles eran necesarios para recuperar Fabricación de EE. UU. destreza, según CNN.

«La razón de esto es la ‘inundación’ a gran escala de estos productos en los Estados Unidos por otros países externos», dijo Trump. «Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación».

Mientras tanto, se introdujeron nuevas tasas arancelas para docenas de países en agosto, después de retrasos para permitir conversaciones comerciales. Incluyen: 50 por ciento de aranceles sobre bienes indios, incluida una multa del 25 por ciento por el comercio con Rusia; 50 por ciento de aranceles sobre bienes brasileños; 30 por ciento de aranceles sobre bienes sudafricanos; 20 por ciento de aranceles sobre bienes vietnamitas; 15 por ciento de aranceles sobre bienes japoneses; y 15 por ciento de aranceles en Bienes surcoreanos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente