Trump honra al fallecido activista Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, premió el martes póstumamente a un activista conservador charlie kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, describiéndolo como uno de los «verdaderos héroes estadounidenses» durante una ceremonia en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Erika Kirk, viuda del difunto activista y actual directora ejecutiva de Turning Point USA, aceptó en su nombre el honor civil más alto del país. Un asistente militar que presentó el premio dijo que Estados Unidos honra a Kirk como «un mártir de la verdad y la libertad».

Trump, quien regresó de Medio Oriente alrededor de las 3 am del martes, dijo a los asistentes: «Iba a llamar a Erika y decirle: ‘Erika, ¿podrías tal vez posponerlo para el viernes?'». Agregó que era una decisión «definitiva» regresar para el evento, que coincidió con lo que habría sido el cumpleaños número 32 de Kirk. «No me habría perdido este momento por nada del mundo, por nada», dijo Trump.

Erika Kirk agradeció al presidente y dijo: «Gracias, señor presidente, por honrar a mi esposo de una manera tan profunda y significativa, y gracias por hacer de este evento una prioridad en medio del proceso de paz en el Medio Oriente». Ha pasado poco más de un mes desde que Charlie Kirk fue asesinado mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah durante su «America Comeback Tour».

Trump calificó su muerte como «un acto de asesinato horrible, atroz y demoníaco», y agregó que «fue asesinado en la flor de su vida por decir audazmente la verdad». Según CNN, el vicepresidente JD Vance, la segunda dama Usha Vance, la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el director del FBI Kash Patel estuvieron entre los asistentes a la ceremonia.

JD Vance, descrito como un amigo cercano de Kirk, se sentó en la primera fila, mientras Erika Kirk expresó su gratitud al vicepresidente y su esposa por acompañar los restos de su esposo de regreso a Washington en el Air Force Two. Durante sus comentarios, Trump le dio crédito a Kirk por energizar a los votantes jóvenes y dijo que sus esfuerzos fueron fundamentales para asegurar el apoyo electoral de los estadounidenses más jóvenes.

En broma, el presidente dijo que sin la ayuda de Kirk, «el ex vicepresidente Kamala Harris podría haber estado en la Casa Blanca en lugar de él». CNN informó que Trump aprovechó el momento para denunciar lo que describió como violencia de «radicales de extrema izquierda», llamando a su ideología «la ideología del diablo». Declaró: «Especialmente después del asesinato de Charlie, nuestro país no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta izquierda radical, la violencia, el extremismo y el terror».

Sin embargo, CNN señaló que los datos disponibles no respaldan las afirmaciones de Trump de que la violencia política es perpetrada principalmente por grupos de izquierda. El discurso de Trump también abordó otros temas, incluidos los esfuerzos de su administración para abordar el crimen y sus críticas a lo que llamó «mala gestión local» de los incendios forestales en Los Ángeles.

La Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada a personas por «una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos», o a la paz mundial y otros esfuerzos importantes, ha sido otorgada a 24 personas durante el primer mandato de Trump, incluidos Babe Ruth, el juez Antonin Scalia y Elvis Presley.

Como informó CNN, Trump ha anunciado su intención de entregar futuros premios a la ex ciudad de Nueva York. Alcalde Rudy Giuliani y el exsecretario de HUD, Ben Carson. Al aceptar el premio, Erika Kirk reflexionó sobre la «valentía», la fe y el compromiso con la libertad de su marido, describiendo su «corazón de servidor».

Ella dijo: «Si hubiera llegado el momento, probablemente se habría postulado para presidente, pero no por ambición. Sólo lo habría hecho si eso fuera algo que creyera que su país necesitaba desde el punto de vista de un corazón de servidor». Recordó que su marido oraba a menudo por sus oponentes, lo que provocó que Trump sonriera. En el funeral de Kirk, Trump comentó que, a diferencia de Kirk, «odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él».

Luchando por contener las lágrimas, Erika compartió un momento con su pequeña hija, quien había dicho que quería celebrar el cumpleaños de su padre: «Dijo: ‘Feliz cumpleaños, papá. Quiero regalarte un animal de peluche. Quiero que comas un pastelito con helado y quiero que vayas a recibir una sorpresa de cumpleaños'». Cerrando sus comentarios, Erika Kirk dijo: «Vivir libre es el regalo más grande, pero morir libre es la victoria más grande. Feliz cumpleaños, mi Charlie. Feliz día de la libertad.»

