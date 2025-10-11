Trump goza de «salud excepcional», dice médico tras visita de Walter Reed







Presidente Donald Trump Goza de «salud excepcional», dijo su médico el viernes después de someterse a un chequeo que incluyó pruebas de laboratorio y evaluaciones de salud preventivas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Trump pasó aproximadamente tres horas en el hospital de Bethesda, Maryland, el viernes temprano para lo que su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella, llamó una «evaluación de seguimiento programada» que era «parte de su plan continuo de mantenimiento de la salud». Mientras estuvo allí, Trump también recibió su vacuna anual contra la gripe, así como una vacuna de refuerzo contra el COVID-19.

«El presidente Donald J. Trump sigue gozando de una salud excepcional y muestra un fuerte rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico», escribió Barbabella en un memorando de una página publicado el viernes por la noche por la Casa Blanca. El médico señaló en el memorando que la evaluación ayudó a preparar los próximos viajes de Trump al extranjero e incluyó imágenes avanzadas, pruebas de laboratorio y evaluaciones de salud preventivas. El presidente viaja a la Oriente Medio este fin de semana y está previsto que vuele a Asia a finales de este mes. Barbabella también dijo que evaluó la edad cardíaca de Trump, que era unos 14 años menor que su edad cronológica. Trump tiene 79 años y era el presidente estadounidense de mayor edad en su toma de posesión.

Esta semana, la Casa Blanca describió inicialmente al Walter Reed de Trump como un «chequeo anual de rutina», aunque Trump tuvo su examen médico anual en abril. Luego, el presidente lo llamó un «examen físico semestral». El examen físico de abril de Trump encontró que estaba «plenamente apto» para servir como comandante en jefe. El resumen de tres páginas del examen realizado por Barbabella decía luego que había perdido 20 libras (9 kilogramos) desde un examen médico en junio de 2020 y afirmaba que tiene un «estilo de vida activo» que «continúa contribuyendo significativamente» al bienestar del presidente. En julio, la Casa Blanca anunció que Trump se había sometido recientemente a un chequeo médico después de notar una «leve hinchazón» en la parte inferior de sus piernas y se descubrió que tenía una afección común en los adultos mayores que hace que la sangre se acumule en sus venas.

Las pruebas realizadas por la unidad médica de la Casa Blanca mostraron que Trump tiene insuficiencia venosa crónica, que ocurre cuando las pequeñas válvulas dentro de las venas que normalmente ayudan a mover la sangre contra la gravedad pierden gradualmente su capacidad de funcionar correctamente. En el examen físico de abril, Trump también pasó una breve prueba de detección para evaluar diferentes funciones cerebrales. Los presidentes tienen una gran discreción sobre qué información de salud deciden divulgar al público. El resumen de Trump de su examen de abril incluía información sobre su peso, índice de masa corporal, cirugías pasadas, exámenes de salud mental, niveles de colesterol y presión arterial.

cuando el portavoz Karoline Leavitt Al discutir los resultados de su diagnóstico de insuficiencia venosa crónica desde la sala de reuniones, señaló que la Casa Blanca estaba revelando detalles del chequeo para disipar los rumores sobre la salud de Trump. En ese momento, a Trump se le observaba con frecuencia con moretones en la mano. El presidente republicano también ha utilizado repetidamente la cuestión de la salud como un garrote político. Cuestionó repetidamente la salud física y mental de su predecesor demócrata, el presidente Joe Biden, y señaló que se había sometido a pruebas cognitivas que Biden no se había sometido. Biden hizo caso omiso de esas críticas y dijo que estaba apto para el cargo, pero abandonó la carrera por la Casa Blanca de 2024 después de que un desastroso debate con Trump generó dudas sobre su aptitud para el cargo.

