





Días después de que un tribunal federal de apelaciones en los Estados Unidos dictaminó que la mayoría de las tarifas impuestas por la administración Trump no están de acuerdo con las leyes, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump El domingo (hora local) nuevamente criticó el fallo, advirtiendo que sin ellos, Estados Unidos sería «completamente destruido» y su poder militar «destruyó instantáneamente».

En una publicación sobre Truth Social, Trump criticó a un «grupo radical izquierdo de jueces» por su decisión de 7 a 4 sobre el asunto y se extendió gracias a un juez democrático designado por Obama que, dijo, «votó para salvar a nuestro país» con coraje y respeto por la nación.

«Sin aranceles, y todos los billones de dólares en los que ya hemos recibido, nuestro país sería completamente destruido, y nuestro poder militar se borraría instantáneamente. En una opinión de 7 a 4, ¡un grupo radical de los jueces de izquierda no le importaba, pero un demócrata, designado, Obama, en realidad votó para salvar a nuestro país. Me gustaría agradecerle por su valor por su valor y respetados a los EE. UU.».

El comentario del presidente de los Estados Unidos llegó después de un Tribunal de Apelaciones Federales El viernes (hora local) invalidó varias de las tarifas de su administración, dictaminando que excedió su autoridad mediante el uso de poderes de emergencia para imponer los aranceles de importación, según lo informado por CNN.

Según CNN, en una opinión sin firmar que afirma la decisión de un tribunal inferior, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal concluyó que la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) no permite el tipo de aranceles que Trump promulgó a principios de este año.

El tribunal enfatizó que el uso de la ley de Trump representaba un extralimitación sin precedentes de la autoridad ejecutiva, señalando que el poder de imponer impuestos y tarifas es una responsabilidad fundamental otorgada por la Constitución al Congreso.

Trump había criticado anteriormente la decisión, señalando que todos aranceles Impuesto a los países permanecería vigentes, llamando a un fallo reciente de un «tribunal de apelaciones altamente partidista» incorrecto.

«¡Todas las tarifas todavía están vigentes! Hoy un tribunal de apelaciones muy partidistas dijo incorrectamente que nuestras tarifas deberían ser eliminadas, pero saben que los Estados Unidos de América ganarán al final. Si estas tarifas alguna vez se fueron, sería un desastre total para el país. Nos haría financieramente débiles, y tenemos que ser fuertes», dijo Trump en una publicación en la verdad el viernes.

El tribunal Además, señaló que los aranceles permanecerán vigentes por el momento, ya que ha pospuesto la aplicación de su fallo hasta octubre. Este retraso le permite a la administración Trump la oportunidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema.

