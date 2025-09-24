Trump golpea a Jimmy Kimmel ABC cuando su programa regresa: «¡Verdadero grupo de perdedores!»

Presidente Donald Trump golpeado abecedarioLa decisión de traer Jimmy Kimmel Volver a la televisión nocturna, y dijo: «Creo que vamos a probar ABC sobre esto».

«No puedo creer que ABC Fake News le devolviera a Jimmy Kimmel su trabajo», escribió Trump en su plataforma social de verdad. «¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa fue cancelado! Algo sucedió entre entonces y ahora porque su audiencia se fue, y su» talento «nunca estuvo allí».

Trump continuó: «¿Por qué querrían volver a alguien que lo haga tan mal, que no sea divertido, y que ponga en peligro a la red al desempeñar un 99% de basura demócrata positiva? Él es otro brazo del DNC y, que, según lo mejor de mí, sea una gran contribución ilegal de la campaña. ¡Verdadero perdedor!

Después de que ABC tiró de «Jimmy Kimmel Live!» Fuera del aire el 17 de septiembre por comentarios que el anfitrión hizo sobre el asesino de Charlie Kirk, Disney, el lunes dijo que el programa volvería a la línea de tiempo regular el martes.. «Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de devolver el programa el martes», dijo Disney, la compañía matriz de ABC, en un comunicado. Sinclair y Middle NexstarDos grandes grupos de estaciones que habían dicho anteriormente que estaban adelantando a Kimmel por sus comentarios de Kirk, dijeron el martes que no emitirán «Jimmy Kimmy Live!» Siendo por el momento.

Los comentarios de Trump la semana pasada sobre Kimmel parecían que el presidente creía que el programa había sido cancelado y que Kimmel había sido «despedido».

«Grandes noticias para América: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan», Trump escribió sobre la verdad social el 17 de septiembre. «Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacer. Kimmel tiene cero talento, y peores calificaciones que incluso Colbert, si es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC. Sus calificaciones también son horribles. Hazlo NBC !!!

En una conferencia de prensa En el Reino Unido el jueves pasado, Trump dijo que Kimmel fue «despedido por malas calificaciones más que nadie». También dijo: «Jimmy Kimmel no es una persona talentosa. Tenía muy malas calificaciones, y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo. Entonces, ya sabes, puedes llamar a esa libertad de expresión o no. Fue despedido por falta de talento». Trump agregó que Kimmel «dijo algo horrible sobre un caballero llamado Charlie Kirk». (Kimmel no había dicho nada en el programa sobre el propio Kirk).

La suspensión de ABC del programa de Kimmel la semana pasada Llegó después de dos grandes grupos de estaciones, Nexstar y Sinclair, dijeron que estaban dejando caer «¡Jimmy Kimmel Live!» Sobre los comentarios de Kimmel sobre el programa del 15 de septiembre que «The Maga Gang» estaba tratando de retratar al asesino de Charlie Kirk «otra cosa que no sea uno de ellos». Antes del mismo día, el presidente de la FCC, Brendan Carr, dijo en un podcast que, a menos que ABC «tomara medidas» con respecto a Kimmel, habría «trabajo adicional para la FCC por delante», lo que sugirió sería investigar las quejas de «distritos de noticias» contra la red. Carr advirtió: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil». El presidente de la FCC dijo que el comentario de Kimmel fue «algunas de las conductas más enfermas posibles».

La declaración completa de Disney el lunes (22 de septiembre) decía: «El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción en el programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron malvados y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días con conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regreso a la decisión de regresar el show del show de la show» «.