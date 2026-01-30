Trump firma orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba







presidente de estados unidos Donald Trump El jueves firmó una orden ejecutiva advirtiendo sobre nuevos aranceles contra los países que suministran petróleo a Cuba, aumentando la presión económica sobre la nación insular comunista.

Según la orden emitida por la Casa Blanca, «Se podrá imponer un derecho adicional ad valorem (valor estimado) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que directa o indirectamente venda o proporcione petróleo a Cuba».

Emitida bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la directiva etiqueta al gobierno cubano como una «amenaza extraordinaria» a la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando que «el régimen se alinea y brinda apoyo a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos», incluidos Rusia, China e Irán, junto con Hamás y Hezbolá.

En medio de esta creciente presión, México ha suspendido temporalmente los envíos de petróleo a CubaAl Jazeera informó, mientras Trump busca aislar aún más a La Habana.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la medida fue una «decisión soberana» y no el resultado de la presión estadounidense.

Dirigiéndose a los periodistas, dijo: «Es una decisión soberana y se toma en el momento en que es necesario».

Cuando se le preguntó si se reanudarían los suministros, respondió: «En cualquier caso, se informará», al tiempo que enfatizó que México «seguirá mostrando solidaridad» con Cuba.

La suspensión conlleva importantes implicaciones para la seguridad energética de Cuba.

Según Al Jazeera, México y Venezuela había estado suministrando la mayor parte del petróleo de Cuba, pero el crudo venezolano se detuvo después de que el ex presidente Nicolás Maduro fuera capturado en una operación militar y llevado a Estados Unidos el 3 de enero.

Hasta el mes pasado, México representaba el 44 por ciento de las importaciones de petróleo de Cuba, Venezuela el 33 por ciento y Rusia alrededor del 10 por ciento, con volúmenes menores de Argelia.

La petrolera estatal mexicana, Pemex, dijo que envió casi 20.000 barriles por día a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025, lo que convirtió a México en un salvavidas crítico, aunque limitado, después de que Venezuela se desconectara.

Desde entonces, Trump ha endurecido su postura hacia La Habana, escribiendo en Truth Social el 11 de enero: «NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA – ¡CERO! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», y agregó: «Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela».

Durante una visita a Iowa, dijo que Cuba es «realmente una nación que está muy cerca del fracaso».

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó las presiones de Washington y dijo: «Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con las distintas administraciones estadounidenses, incluida la actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y los principios del derecho internacional».

A medida que aumentan las tensiones, Al Jazeera informó que un diplomático cubano en Bogotá acusó a Washington de «piratería internacional» por los esfuerzos para bloquear los envíos de petróleo venezolano.

«Estados Unidos está llevando a cabo una piratería internacional en el Mar Caribe que está restringiendo y bloqueando la llegada de petróleo a Cuba», dijo Carlos de Céspedes, añadiendo que La Habana enfrenta amenazas estadounidenses más fuertes que en cualquier otro momento en los 67 años transcurridos desde la revolución.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descrito al gobierno de La Habana como un «gran problema», mientras que Trump ha sugerido públicamente que Rubio algún día podría liderar Cuba, escribiendo: «¡Me parece bien!».

Las relaciones entre La Habana y Washington siguen profundamente tensas, a pesar de un breve deshielo en 2014 que Trump revirtió durante su primer mandato al volver a imponer sanciones y prohibir los cruceros en 2019.

Al Jazeera informó que Cuba enfrenta ahora su peor crisis económica desde 1959, impulsada por escasez de combustible, cortes de energía e interrupciones en el suministro de alimentos y agua.

Las condiciones podrían empeorar a medida que los flujos de petróleo de México y Venezuela se agoten, mientras que las crecientes tensiones con Estados Unidos han reducido el turismo en casi un 70 por ciento desde 2018, reduciendo los ingresos que alguna vez alcanzaron hasta 3 mil millones de dólares anuales.

Mientras tanto, México está negociando un acuerdo comercial con Washington en medio de amenazas arancelariasa medida que Trump aumenta las demandas a México sobre los cárteles de la droga, complicando aún más los esfuerzos de México por equilibrar los lazos de larga data con Cuba con la creciente presión de Estados Unidos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente