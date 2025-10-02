Trump firma la orden ejecutiva que promete defender a Qatar a raíz de la huelga de Israel







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que promete usar todas las medidas, incluidas Militar estadounidense Acción para defender la nación rica en energía de Qatar `Aunque no está claro qué peso llevará la promesa.

El texto de la orden, disponible el miércoles en el sitio web de la Casa Blanca pero fechada el lunes, parece ser otra medida de Trump para asegurar a los Qataris después del ataque sorpresa de Israel contra el país dirigido a los líderes de Hamas mientras pesaban aceptar un alto el fuego con Israel sobre la guerra en la Franja de Gaza.

La orden cita los dos países ‘`cooperación estrecha’ y` interés compartido ‘, prometiendo `garantizar la seguridad y la integridad territorial del estado de Qatar contra el ataque externo.’` Estados Unidos considerará cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del estado del estado de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados Unidos, dice la orden.

`En caso de tal ataque, el Estados Unidos Tomará todas las medidas legales y apropiadas `incluidos los diplomáticos, económicos y, si es necesario, el ejército` defender los intereses de los Estados Unidos y del estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad ‘.

El pedido sigue a la llamada de disculpa de Netanyahu

La orden aparentemente llegó durante una visita a Washington el lunes por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump organizó una llamada de Netanyahu a Qatar durante la visita en la que Netanyahu «expresó su profundo arrepentimiento» por la huelga que mató a seis personas, incluido un miembro de las fuerzas de seguridad de Qatar, dijo la Casa Blanca. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar describió la promesa estadounidense como «un paso importante para fortalecer la asociación de defensa estrecha de los dos países». La red de noticias satelital de Al Jazeera financiada por Qatar declaró: «La nueva orden ejecutiva de Trump garantiza la seguridad de Qatar después del ataque israelí».

Trump también habló por teléfono más tarde el miércoles para KatarEl gobernante emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizada a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato. La Casa Blanca no publicó detalles sobre la llamada, aunque Qatar más tarde dijo que los dos hombres hablaron sobre los esfuerzos de Doha para alcanzar un alto el fuego en la Guerra de Israel-Hamas.

El verdadero alcance de la promesa por parte de los Estados Unidos permanece en cuestión. Por lo general, los acuerdos legalmente vinculantes, o tratados, deben recibir la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, los presidentes han celebrado acuerdos internacionales sin la aprobación del Senado, como Presidente Barack Obama Hice con el acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales. Y en última instancia, cualquier decisión de tomar medidas militares descansa con el presidente. Esa incertidumbre ha nublado los acuerdos de defensa estadounidenses anteriores en el segundo mandato de Trump, como las garantías del Artículo 5 de la OTAN.

El orden de Qatar se produce cuando los árabes del Golfo reevalúan su seguridad

Qatar, una nación peninsular que sobresale en el Golfo Pérsico, se volvió fantásticamente rico a través de sus reservas de gas natural. Ha sido un socio clave del ejército de los EE. UU., Permitiendo que su comando central tenga su base operativa hacia adelante en su vasta base aérea de aldeid. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró a Qatar como un importante aliado no de la OTAN en 2022, en parte debido a su ayuda durante la retirada caótica de Estados Unidos de Afganistán.

Y Qatar ha mantenido los lazos cercanos para TriunfoYa sea a través de un proyecto de bienes raíces con su organización homónima de Trump para ofrecer al presidente un Boeing 747 para usar como Air Force One. A raíz del ataque israelí, Arabia Saudita entró en un acuerdo de defensa mutua con Pakistán, llevando el reino bajo el paraguas nuclear de Islamabad.

No está claro si otros países árabes del Golfo, tanto preocupados por Israel e Irán, ya que enfrenta las sanciones de las Naciones Unidas sobre su programa nuclear, también pueden buscar acuerdos similares con el Garante de Seguridad de la región. `La centralidad del Golfo en el Medio Oriente y su importancia para los Estados Unidos justifican garantías específicas de los Estados Unidos más allá del presidente Donald J. Las garantías de no repetición y las reuniones de la cena, escribió Bader al-Saif, profesor de historia en la Universidad Kuwait que analiza los asuntos de Gulf Gulf.

