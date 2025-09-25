Trump firma la orden de aprobación de Tiktok US Deal que lo valora en $ 14 mil millones

Tiktok finalmente está a punto de legalizarse en los Estados Unidos: presidente Donald Trump Firmó una orden ejecutiva el jueves allanando el camino para que las operaciones estadounidenses de Tiktok se conviertan en un 80% de propiedad de un grupo de inversores estadounidenses.

«Los inversores estadounidenses lo están haciendo cargo», dijo Trump sobre la versión estadounidense de Tiktok en una conferencia de prensa en la Oficina Oval. «Los jóvenes, realmente querían que esto sucediera».

El vicepresidente JD Vance, quien asistió, dijo que el acuerdo nos valora a Tiktok en alrededor de $ 14 mil millones. Dijo que los inversores serán anunciados a su debido tiempo. Vance dijo que lo «fundamental» al resolver el acuerdo era garantizar que Tiktok permaneciera disponible para los estadounidenses, mientras establecía protecciones para sus datos personales. Los usuarios estadounidenses pueden «usarlo con más confianza» en el futuro, dijo Vance, y agregó que «no se usará como propaganda».

El acuerdo aún requiere la aprobación de los reguladores chinos antes de que sea oficial. La nueva estructura de propiedad de Tiktok US reduciría la propiedad de la empresa matriz china en la entidad al 19.9%. Según la orden de Trump, eso hace de la aplicación una «desinversión calificada» de conformidad con la ley de desinversión o bandek de Tiktok de Estados Unidos que entró en vigencia en enero de 2025. La ley prohíbe la distribución en los Estados Unidos de cualquier aplicación que sea más del 20% de un «adversario extranjero».

En este momento, no hay detalles confirmados sobre quiénes son los nuevos propietarios bajo el pacto propuesto. CNBC informó Ese Oracle, la firma de capital privada Silver Lake y la firma de inversión estatal MGX de Abu Dhabi serán los principales propietarios de Tiktok US con una participación combinada del 45%. Oracle, fundado por el partidario de Trump, Larry Ellison, ya ha proporcionado servicios de datos y computación para las operaciones estadounidenses de Tiktok. Los inversores actuales de Bytedance, incluidas las empresas de capital de riesgo, Susquehanna International, KKR y General Atlantic, también forman parte del grupo de propietarios. Trump dijo en una entrevista transmitió el domingo en Fox News que los inversores en el nuevo Tiktok US probablemente Incluye Lachlan Murdoch de Fox Corp. y Michael Dell de Dell Technologies.

Los representantes de Tiktok y el bytedance no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump reiteró por la firma de que el presidente chino Xi Jinping acordó un acuerdo para Tiktok US, y el principal negociador comercial de China la semana pasada dijo que los dos países habían acordado en principio un marco para la transacción. Pero los términos finales del acuerdo aún deben estar bien por los reguladores chinos.

Según una ley federal que entró en vigencia el 19 de enero de 2025, es ilegal que las compañías estadounidenses organicen o distribuyan a Tiktok siempre que el bytedance posea más del 20% de la aplicación. El proyecto de ley aprobado por el Congreso con un abrumador apoyo bipartidista, y fue firmado por el presidente Biden, por temor a Tiktok representa una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos debido a su propiedad china, y especulando que el gobierno chino podría entrometerse con la aplicación para espiar a los ciudadanos de los Estados Unidos o difundir la información errónea. Bytedance y Tiktok habían desafiado la ley por motivos de la Primera Enmienda, pero La Corte Suprema rechazó su apelación.

La semana pasada, Trump retrasó la aplicación de la ley desinterronadora o-ban (por cuarta vez) hasta el 16 de diciembre mientras las partes continúan trabajando para finalizar el acuerdo.

Según la propuesta de la Administración Trump, el bytedance licenciaría el algoritmo de recomendación de contenido de Tiktok a la entidad estadounidense, que lo operaría por separado de la versión de la tecnología controlada por los chinos. La ley de tiktok desinter o ban prohíbe expresamente la aplicación en los EE. UU. de tener una «relación operativa» con un adversario extranjero, incluso con respecto al algoritmo de recomendación de contenido.