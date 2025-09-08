Trump está frustrado con Putin después de que Rusia está lanzando un ataque masivo contra Ucrania

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump expresar su frustración hacia RusiaDespués de la mayor huelga aérea jamás realizada por Moscú en Ucrania el domingo 7 de septiembre de 2025.

Esto subraya el fracaso de su gobierno hasta ahora para llegar a un acuerdo pacífico, incluso después de su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin mes pasado.

«No estoy feliz, no estoy contento con toda la situación», dijo Triunfo A los periodistas después de aterrizar en la base combinada de Andrews el domingo, según lo informado por The Hill, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Misiles y drones rusos dirigidos a los edificios gubernamentales de Ucrania en Kyiv Foto : Doc de servicios de emergencia de Ucrania

Trump afirma que nada es más difícil que él hacia Rusia y el presidente Vladimir Putin. Defendió sus esfuerzos para poner fin a la Guerra de Rusia-Ucrania, diciendo que el esfuerzo continuaría.

«No hay nada más difícil hacia el presidente Putin. No estoy contento con Putin. No estoy contento con lo que sucedió», dijo Trump.

«Estoy seguro de que lo terminaremos. No estoy contento con nada relacionado con la guerra», continuó

En esa ocasión, Trump indicó su preparación para aumentar las sanciones a Moscú. Está listo para aplicar sanciones más duras para «derribar» la economía rusa. «Sí, estoy listo», sin explicar más.

Anteriormente, el ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Besent, dijo a NBC News que las sanciones más difíciles, incluidos los pasos secundarios dirigidos a compradores de petróleo rusos, podrían paralizar la economía rusa y llevar al presidente ruso Vladimir Putin a la mesa de negociaciones.

«Estamos listos para aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan», dijo Bessent.

«Ahora estamos en competencia entre cuánto tiempo el ejército de Ucrania puede sobrevivir cuánto tiempo puede sobrevivir la economía rusa».

«Y si Estados Unidos y la Unión Europea pueden intervenir, aplicar más sanciones, aranceles secundarios a los compradores de petróleo rusos, la economía rusa colapsará por completo», agregó Besent.

Los ataques contra aviones y misiles Wirawak rusos el sábado por la noche y el domingo por la mañana mataron al menos a cuatro personas, incluido un bebé, según funcionarios de Ucrania, y quemó el complejo gubernamental que acomodaba al gabinete de Ucrania.

Las tropas rusas lanzaron al menos 810 aviones Wirawak y 13 misiles durante el ataque, la mayor cantidad en un ataque sucesivo desde que comenzó la guerra, según la Fuerza Aérea de Ucrania.