Pekín, VIVA – Primer Ministro británico Keir Starmer tomó medidas importantes para mejorar las relaciones con Porcelana abriendo oportunidades para la visita del Presidente Xi Jinping a Inglaterra. Esta medida provocó inmediatamente fuertes críticas por parte de varios políticos británicos que anteriormente habían adoptado una postura dura hacia Beijing.

Lea también: El espionaje chino penetra en Downing Street, el teléfono móvil del asistente del primer ministro británico hackeado durante años



Durante su primera visita a China, el miércoles 28 de enero de 2026, después de ocho años de relaciones congeladas entre los dos países, que llamó una «era de hielo», Starmer afirmó que su reunión con Xi Jinping había colocado las relaciones bilaterales en una posición más fuerte.

El gobierno británico considera que la visita de tres días dio como resultado una serie de logros, que van desde una política sin visado, pasando por la reducción de los aranceles sobre el whisky escocés, hasta acuerdos de cooperación económica.

Lea también: Tres autos nuevos de China monitoreados en Indonesia



Sin embargo, las conversaciones sobre la nueva visita de Xi al Reino Unido han generado preocupación en el país. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad, el portavoz oficial de Starmer confirmó que renovar los lazos con China sería beneficioso para el pueblo y las empresas británicas, pero no había habido una decisión oficial sobre el calendario de la visita.

Durante su visita a Beijing, Starmer enfatizó que el gobierno británico seguirá siendo «claro y realista» con respecto a las posibles amenazas a la seguridad nacional de China, incluida la cuestión del espionaje y las sanciones de Beijing contra varios parlamentarios británicos. También dijo que esta visita no fue un encuentro único, sino el comienzo de una serie de diálogos continuos en el futuro.

Lea también: China advierte a sus ciudadanos que no viajen a Japón durante las vacaciones del Año Nuevo Chino



La visita de Starmer marca un cambio significativo en la actitud de Gran Bretaña hacia Beijing después de casi una década de tensas relaciones bajo el gobierno conservador. También se dice que el factor de incertidumbre en las relaciones comerciales con los Estados Unidos es uno de los antecedentes de este cambio de dirección política.

El presidente estadounidense, Donald Trump, incluso calificó la decisión de Gran Bretaña de hacer negocios con China como «muy peligrosa». Anteriormente, Trump también amenazó a Canadá con aranceles de importación del 100 por ciento si profundizaba la cooperación con Beijing.

En el Reino Unido, hubo un fuerte rechazo por parte de varios políticos conservadores que fueron sancionados por China en 2021 por criticar las violaciones de derechos humanos contra el grupo étnico uigur. Creen que invitar a Xi a Inglaterra sería un paso en falso mientras las sanciones sigan en vigor y los diplomáticos chinos sigan teniendo un acceso limitado al parlamento.