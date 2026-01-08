Trump envía al secretario de Estado de Estados Unidos a Dinamarca la próxima semana para discutir sobre Groenlandia

Washington, VIVA – Ministro de Asuntos Exteriores Estados Unidos de América (COMO) marcorubio dijo el miércoles que se reuniría con los líderes Dinamarca la próxima semana, pero no dio señales de dar marcha atrás en los objetivos del presidente Donald Triunfo hacerse cargo Tierra Verde.

Dinamarca ha solicitado conversaciones con Estados Unidos en medio de la escalada de tensiones, tras la amenaza de Trump de intervenir militarmente en Groenlandia controlada por Dinamarca.

«No estoy aquí para hablar de Dinamarca o de una intervención militar. Me reuniré con ellos la próxima semana. Tendremos esas conversaciones entonces», dijo Rubio a los periodistas en el Capitolio cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una intervención militar en Groenlandia.



La Armada danesa patrulla las aguas de Groenlandia

La operación militar estadounidense del fin de semana pasado que capturó al líder de Venezuela volvió a generar preocupaciones sobre las intenciones de Estados Unidos hacia Groenlandia, y los funcionarios estadounidenses han hecho poco para calmar esas preocupaciones.

Rubio enfatizó que el interés de Trump por Groenlandia no es nada nuevo. Según él, Trump ha planteado esta cuestión desde su primer mandato, y la anterior administración estadounidense también había estudiado cómo adquirir Groenlandia.

Esta declaración se hizo en línea con la posición de la administración Trump de que estaba considerando varias opciones para adquirir Groenlandia, incluidas posibles medidas militares, como se indicó en un comunicado de la Casa Blanca.

Sin embargo, «como diplomático, que es ahora mi papel y nuestro trabajo, siempre preferimos resolver las cosas de una manera diferente, incluso en Venezuela», dijo cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba dispuesto a poner en peligro potencialmente la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos con una toma forzosa de Groenlandia.

La captura por parte del ejército estadounidense de la isla ártica rica en minerales de manos de Dinamarca, un viejo aliado, sacudiría a la OTAN y profundizaría las divisiones entre Trump y los líderes europeos.

Esto ha provocado una reacción violenta en el Congreso de Estados Unidos, donde senadores demócratas y republicanos dijeron el miércoles que esperaban que el Senado eventualmente votara una legislación destinada a limitar la capacidad de Trump para intentar apoderarse de Groenlandia. (Reuters)