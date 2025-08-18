Washington, viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirma que el presidente Ucrania Volodymyr Zelensky puede terminar inmediatamente la guerra con Rusia «Si él quiere». Afirmó que Ucrania no se uniría a OTAN Como parte de un acuerdo pacífico con Rusia.

La declaración fue entregada por Trump el domingo 17 de agosto de 2025, solo unas pocas horas antes de recibir Zelensky en la Casa Blanca. Trump también enfatizó que la península de Crimea nunca regresará a Ucrania, después de la anexión de Rusia desde 2014.

Los comentarios de Trump surgieron después de su pico de reunión con el presidente ruso Vladimir Putin En Alaska. Durante la reunión, Trump canceló las demandas del alto el fuego y pidió la formación de un acuerdo de paz permanente entre los dos países.

«El presidente Zelensky puede terminar la guerra con Rusia casi al instante, si quiere, o continuar la batalla. Recuerda cómo comienza esto. No hay un retorno de Crimea dado por Obama, y no hay OTAN ingresando a Ucrania. Algunas cosas nunca han cambiado», escribió Trump en la plataforma social de la verdad, lunes 18 de agosto de 2025.

Después de llegar a los EE. UU. El domingo por la noche, Zelensky repitió su llamado a garantías de seguridad efectivas para los Aliados.

Un mensajero estadounidense dijo el domingo que Putin había abierto oportunidades para la formación del pacto de seguridad alternativo para Ucrania, como la OTAN. El presidente ruso se opuso constantemente a la idea de Ucrania de unirse a la alianza militar.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto con los líderes europeos, incluido el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, se unirá a Zelensky en Washington para discutir el futuro de Ucrania el lunes.

También estuvieron presentes el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro italiano Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No está claro cuántos de ellos irán a la Casa Blanca.

Trump luego agregó: «Mañana es el gran día en la Casa Blanca. Nunca ha habido tantos líderes europeos a la vez.

Zelensky subió una publicación en las redes sociales que decía que estaba «agradecido» por la invitación de Trump. «Todos tenemos un fuerte deseo de terminar esta guerra rápidamente».

También reiteró la necesidad de garantías de seguridad efectivas de los aliados, «a diferencia de hace años … cuando Ucrania recibió lo que se llamaba ‘garantía de seguridad’ en 1994 pero no tuvo éxito».

«Por supuesto, Crimea no debe ser entregado en ese momento», agregó. «Al igual que Ucrania, que no entregó a Kiev, Odesa o Kharkiv después de 2022».