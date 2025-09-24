Trump elogió durante un discurso en el juicio de la ONU, Prabowo: Ese es mi estilo

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto recibió elogios del Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump Cuando obtienes un turno discurso En la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) 80 en Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025.

En cuanto a Donald Trump, elogió el emocionado estilo de discurso de Prabowo para llamar a la mesa del podio mientras daba un discurso.

«Tal vez ese es mi estilo», dijo el presidente Prabowo a los periodistas en Nueva York, miércoles 24 de septiembre de 2025.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por otro lado, Prabowo dijo que el presidente Donald Trump era una persona humorística. Además, el Jefe de Estado afirmó que no era demasiado consciente al hacer el gesto tocando la mesa mientras daba un discurso.

«Sí, él es humorístico, sí. En realidad no estoy muy consciente», dijo el presidente Prabowo.

Anteriormente informó, el presidente Donald Trump invitó a varios líderes estatales, incluido el presidente Prabowo Subianto a asistir a la reunión multilateral multilateral limitada el martes 23 de septiembre de 2025.

Entre las filas de los líderes mundiales presentes, hubo un momento ligero pero lleno de significado. El presidente Trump, en una introducción a su reunión, no solo habló sobre la importancia del foro para la paz en el Medio Oriente, sino que también se tomó el tiempo para agradecer especial al presidente Prabowo.

El presidente Trump elogió abiertamente. Trump evaluó que el discurso del presidente Prabowo estaba lleno de firmeza y energía, incluso mencionar que su estilo de comunicación era capaz de despertar la atención de los líderes mundiales.

«Tú también, mi mejor amigo. Un gran discurso. Haces un trabajo extraordinario tocando las manos sobre la mesa. Haces un trabajo extraordinario. Muchas gracias», dijo Trump.

El elogio fue repentinamente en el centro de atención, considerando que el discurso del presidente Prabowo en la 80a Asamblea General de PBB se consideraba llena de firmeza y energía. Para Trump, el estilo de Prabowo que vibra la mesa es un símbolo de coraje en la expresión de la justicia en los foros internacionales.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU, (9/23)

El tercer lugar dado al presidente Prabowo en la 80ª Escuela Secundaria de la ONU también confirma la posición estratégica de Indonesia a los ojos del mundo. Este honor es visto como una forma de reconocimiento del liderazgo del presidente Prabowo a nivel mundial.

Indonesia también se considera capaz de ser un puente entre el norte y el sur, el oeste y el este, así como para cerrar los intereses de los grandes países y desarrollar soluciones a diversos problemas internacionales.