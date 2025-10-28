Trump elogia al nuevo primer ministro de Japón y dice que Estados Unidos es un «aliado al nivel más fuerte»







El presidente Donald Trump comenzó uno de los días más ocupados de su carrera. Asia viaje el martes saludando calurosamente al nuevo primer ministro japonés, con planes de hablar más tarde con las tropas estadounidenses a bordo de un portaaviones y socializar con líderes empresariales.

Aunque Trump está visitando uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en Asia, no falta la incertidumbre mientras esté allí. Sanae Takaichi, quien hace apenas unos días se convirtió en la primera mujer primera ministra del país, debe solidificar su relación con Trump mientras defiende los intereses económicos de su país. Trump está tratando de conseguir 550 mil millones de dólares en inversiones japonesas como parte de un acuerdo comercial que reduciría aranceles estadounidenses.

Cuando Trump y Takaichi se reunieron el martes, se dieron la mano y él le hizo un cumplido: «Ese es un apretón de manos muy fuerte». A cambio, Takaichi habló de haber visto el tercer partido de la Serie Mundial de Estados Unidos antes del evento. Dijo que Japón le daría a Washington 250 cerezos el próximo año para honrar el 250 aniversario de Estados Unidos, así como fuegos artificiales desde la prefectura de Akita para las celebraciones del 4 de julio.

Usó sus primeros comentarios para mencionar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, su mentor archiconservador que forjó un fuerte vínculo con Trump durante su primer mandato a través de su interés compartido por el golf. «De hecho, el Primer Ministro Abe me habló a menudo de su dinámica diplomacia», dijo.

Trump calificó su papel como la primera mujer primera ministra de Japón como un «gran asunto», poniendo énfasis en el compromiso de Estados Unidos con Japón. Si bien en el pasado el presidente regañó públicamente a sus homólogos extranjeros, no tuvo más que elogios para Tackaichi. «En todo lo que pueda hacer para ayudar a Japón, allí estaremos», dijo Trump. «Somos un aliado al nivel más fuerte».

Takaichi está preparado para una ofensiva de encanto, incluida una posible compra de camionetas Ford F-150. Los reporteros que llegaron al evento fueron empujados junto a una Ford F-150 de color dorado, así como lo que parecían ser vehículos Toyota blancos de fabricación estadounidense estacionados afuera del Palacio de Akasaka, que es la casa de huéspedes de Tokio para los líderes extranjeros visitantes. Trump se ha quejado a menudo de que Japón no compra vehículos estadounidenses, que a menudo son demasiado anchos para ser prácticos en las estrechas calles japonesas.

Ambos líderes firmaron la implementación de un acuerdo para la «época de oro» de la alianza de sus naciones. El contenido del acuerdo no estaba claro, pero cuando se retuvo después de firmarlo, el documento ocupaba menos de una página. Luego, Trump y Takaichi firmaron un segundo acuerdo, en el que se establece un marco entre Estados Unidos y Japón para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras.

Aunque Trump ha centrado su política exterior hacia Asia en torno a los aranceles y el comercio, también habla a bordo del USS George Washington, un portaaviones atracado en una base naval estadounidense cerca de Tokio. Trump llegó a Tokio el lunes, cuando se reunió con el emperador en una visita ceremonial. Anteriormente estuvo en Kuala Lumpur, Malasia, donde participó en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La reunión fue una oportunidad para que Trump celebrara un acuerdo ampliado de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, que se enfrentaron a lo largo de su disputada frontera a principios de este año. Trump los había presionado para que dejaran de pelear amenazándolos con suspender los acuerdos comerciales.

También hubo señales de que las tensiones entre Estados Unidos y China se estaban enfriando antes de una reunión planificada entre Trump y el líder chino Xi Jinping, que se espera tenga lugar en Corea del Sur a finales de esta semana. Los principales negociadores de cada país dijeron que se estaba logrando un acuerdo comercial que podría evitar una confrontación potencialmente dañina entre las dos economías más grandes del mundo.

Los detalles eran escasos y no estaba claro en qué medida un acuerdo resolvería cuestiones de larga data, o si devolvería la relación al status quo antes de las recientes confrontaciones. China ha reestructurado la exportación de elementos de tierras raras que son fundamentales para la fabricación de alta tecnología, y Trump respondió amenazando con aranceles que incluso él admite que serían insostenibles. Está previsto que Trump viaje el miércoles a Corea del Sur, país anfitrión de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

