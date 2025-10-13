Trump elogia a Netanyahu y a los países musulmanes frente al Parlamento israelí

Tel Aviv, EN VIVO – El presidente estadounidense Donald Triunfo elogió el «extraordinario coraje y patriotismo» del Primer Ministro Benjamín Netanyahu en su discurso en Knesetdiciendo que su «asociación ha sido fundamental para hacer posible este día».

Pidió a Netanyahu que se pusiera de pie mientras el pleno aplaudía.

«Y no es fácil, quiero decirles», se informó que dijo Trump. tiempos de Israel, Lunes 13 de octubre de 2025. «No es una persona fácil de tratar. Pero eso es lo que lo hace grande».

«Muchas gracias, tía. Buen trabajo», dijo.



El presidente estadounidense Donald Trump en el Parlamento israelí

Trump agradeció a los países árabes y musulmanes que presionaron a Hamás para que liberara a los rehenes que tenía, calificándolo de «tremenda victoria para Israel porque todos estos países trabajaron juntos como socios en la paz».

«Este será recordado como el momento en que todo empezó a cambiar», dijo. «Ésta será la edad de oro de Israel y la edad de oro de Oriente Medio».

Trump dijo anteriormente que la visita fue un «gran honor». Trump dijo que hoy es un día para dar gracias al «Dios Todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob».

«Hoy los cielos están en calma, las armas en silencio, las sirenas en silencio y el sol sale en una Tierra Santa que finalmente está en paz», dijo Trump, tras elogiar la valentía de los 20 rehenes supervivientes que regresaron con sus familias esta mañana.

Expresó su esperanza de que «esta región viva en paz para siempre».

Este no es sólo el fin de la guerra, dijo, «es también el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y Dios».

Este es el comienzo de Israel y los países de esta zona. «Este es un amanecer histórico para el nuevo Medio Oriente», afirmó.