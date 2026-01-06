Trump dijo que el petróleo de Venezuela estará totalmente controlado en 18 meses

Jacarta – Presidente Donald Trump dijo la industria aceite Estados Unidos de América (COMO) puede «funcionar normalmente de nuevo» en Venezuela en 18 meses (1,5 años), después de que una operación militar relámpago derrocara al presidente Nicolás Maduro del poder.

«Hay que gastar grandes cantidades de dinero. Las compañías petroleras lo gastarán y seguirán gastándolo. Sólo entonces se los reembolsaremos a través de nosotros o a través de los ingresos», dijo Trump, citado en el sitio web. bbcMartes 6 de enero de 2026.

Representantes de las principales compañías petroleras estadounidenses tienen previsto reunirse con la Administración de Donald Trump este fin de semana.

Los analistas han dicho anteriormente que se necesitarían decenas de miles de millones de dólares estadounidenses, y potencialmente hasta una década, para restaurar la producción de Venezuela a niveles anteriores.

Los comentarios de Trump se produjeron días después de que dijera que Estados Unidos «gestionaría» Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, quien ahora ha sido llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.

«La existencia de Venezuela como productor de petróleo beneficia a Estados Unidos porque puede suprimir los precios del petróleo», dijo Trump.

Aún así, los analistas calculan que las compañías petroleras buscarán garantías de que hay un gobierno estable en el poder, e incluso cuando inviertan, sus proyectos no se concretarán durante años.

Se sabe que Venezuela tiene reservas de petróleo de 303 mil millones de barriles, las más grandes del mundo, pero su producción de petróleo ha ido disminuyendo desde principios de la década de 2000. La administración Trump ve un potencial significativo para sus propias perspectivas energéticas en las reservas de Venezuela.

Incrementar la producción de petróleo del país sería costoso para las compañías petroleras estadounidenses. Además, el petróleo venezolano es pesado y más difícil de refinar. Actualmente sólo hay una empresa estadounidense, Chevron, operando en el país.

Cuando se le pidió un comentario sobre los planes de Trump para la producción de petróleo estadounidense en Venezuela, el portavoz de Chevron, Bill Turenne, dijo que la compañía «sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos».

«Continuamos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes», añadió Turenne. Otras importantes empresas energéticas estadounidenses, Exxon y ConocoPhillips, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Para su información, las compañías petroleras estadounidenses tienen una larga trayectoria en Venezuela, extrayendo petróleo en base a acuerdos de licencia.