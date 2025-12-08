Trump dice que Zelenskyy «no está listo» para aceptar el plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania







Presidente Donald Trump El domingo afirmó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, «no está listo» para aprobar una propuesta de paz redactada por Estados Unidos destinada a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump criticó a Zelenskyy después de que los negociadores estadounidenses y ucranianos completaran el sábado tres días de conversaciones destinadas a tratar de reducir las diferencias sobre la propuesta de la administración estadounidense. Pero en un intercambio con periodistas el domingo por la noche, Trump sugirió que el líder ucraniano está retrasando el avance de las conversaciones.

«Estoy un poco decepcionado de que Presidente Zelensky Aún no ha leído la propuesta, eso fue hace unas horas. A su gente le encanta, pero a él no”, afirmó Trump en un intercambio con periodistas antes de participar en los Honores del Centro Kennedy. El presidente añadió: «Creo que a Rusia le parece bien, pero no estoy seguro de que a Zelenskyy le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no está preparado».

Sin duda, el presidente ruso Vladimir Putin no ha expresado públicamente su aprobación al plan de la Casa Blanca. De hecho, Putin había dicho la semana pasada que algunos aspectos de la propuesta de Trump eran inviables, a pesar de que el borrador original favorecía ampliamente a Moscú.

Trump ha tenido una relación fría y caliente con Zelenskyy desde que asumió un segundo mandato en la Casa Blanca insistiendo en que la guerra fue un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Trump también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder tierras a Rusia para poner fin a un conflicto que ya dura casi cuatro años y que, según él, ha costado demasiadas vidas.

Zelenskyy dijo el sábado que tuvo una «llamada telefónica sustancial» con los funcionarios estadounidenses que estaban en conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Dijo que funcionarios estadounidenses y ucranianos durante las conversaciones le habían informado por teléfono.

«Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr una paz genuina», escribió Zelenskyy en las redes sociales. Las críticas de Trump a Zelenskyy se produjeron cuando Rusia dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump en comentarios del portavoz del Kremlin publicados por la agencia de noticias rusa Tass.

Dmitry Peskov dijo que el documento estratégico actualizado, que detalla los principales intereses de política exterior de la administración, estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú. «Hay declaraciones allí contra la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones», dijo, y agregó que Rusia espera que esto conduzca a «una mayor cooperación constructiva con Washington sobre el tema». asentamiento ucraniano.`

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca decía que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años en que Moscú fue tratado como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para «restablecer la estabilidad estratégica con Rusia».

Hablando el sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan, el enviado saliente de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, dijo que los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en «los últimos 10 metros». Dijo que un acuerdo dependía de las dos cuestiones pendientes: «el terreno, principalmente el Donbass» y la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia.

Rusia controla la mayor parte de Donbass, así es como se denomina Donetsk y sus vecinos. Regiones de Luganskque, junto con dos regiones del sur, anexó ilegalmente hace tres años. La central nuclear de Zaporizhzhia se encuentra en una zona que ha estado bajo control ruso desde principios de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y no está en servicio. Necesita energía confiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

Kellogg, que dejará su cargo en enero, no estuvo presente en las conversaciones en Florida. Por otra parte, los funcionarios dijeron que los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania participarían en una reunión con Zelenskyy en Londres el lunes. Al concluir los tres días de conversaciones, los ataques rusos con misiles, drones y bombardeos durante la noche y el domingo mataron al menos a cuatro personas en Ucrania.

Un hombre murió en un ataque con drones en el norte de Ucrania Región de Cherníhiv El sábado por la noche, dijeron funcionarios locales, mientras un ataque combinado con misiles y drones contra la infraestructura en la ciudad central de Kremenchuk provocó cortes de energía y agua. Kremenchuk alberga una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania y es un centro industrial.

Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman «convertir el frío en un arma». Tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas el domingo en bombardeos de tropas rusas en la región ucraniana de Kharkiv, según la oficina del fiscal regional.

