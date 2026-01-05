Trump dice que Ucrania no atacó la residencia de Putin con un avión no tripulado, según afirma el Kremlin







El presidente Donald Trump dijo el domingo a los periodistas que los funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos determinaron que Ucrania no atacó una residencia perteneciente a El presidente ruso Vladimir Putin en un ataque con drones la semana pasada, cuestionando las afirmaciones del Kremlin de que Trump había recibido inicialmente con profunda preocupación.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo la semana pasada que Ucrania lanzó una ola de drones contra la residencia estatal de Putin en la región noroccidental de Novgorod que los sistemas de defensa rusos pudieron derrotar. Lavrov también criticó a Kiev por lanzar el ataque en un momento de intensas negociaciones para poner fin a la guerra.

La acusación se produjo apenas un día después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, viajara a Florida para conversar con Trump sobre el plan de 20 puntos de la administración estadounidense, aún en desarrollo, destinado a poner fin a la guerra, y zelensky lo había negado rápidamente.

«No creo que ese ataque haya ocurrido», dijo Trump a los periodistas mientras viajaba de regreso a Washington el domingo después de pasar dos semanas en su casa en Florida. Trump abordó la determinación de Estados Unidos después de que funcionarios europeos argumentaran que el reclamo ruso no era más que un esfuerzo de Moscú para socavar el esfuerzo de paz.

Pero Trump, al menos inicialmente, pareció tomar las acusaciones rusas al pie de la letra. El lunes pasado dijo a los periodistas que Putin también había planteado el asunto durante una llamada telefónica que tuvo con el líder ruso ese mismo día. Y Triunfo dijo estar «muy enojado» por la acusación.

El miércoles, Trump parecía estar restando importancia a la afirmación rusa. Publicó un enlace a un editorial del New York Post en su plataforma de redes sociales que planteaba dudas sobre la acusación rusa. El editorial criticó a Putin por elegir «mentiras, odio y muerte» en un momento que, según Trump, está «más cerca que nunca» de llevar a las dos partes a un acuerdo para poner fin a la guerra.

El presidente de estados unidos ha luchado por cumplir su promesa de poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania y ha mostrado irritación tanto con Zelenskyy como con Putin mientras intentaba mediar para poner fin a un conflicto del que se jactaba durante la campaña electoral de que podría terminar en un día. Tanto Trump como Zelenskyy dijeron la semana pasada que lograron avances en sus conversaciones en el resort Mar-a-Lago de Trump sobre un plan de paz de 20 puntos.

Pero Putin ha mostrado poco interés en poner fin a la guerra hasta que se cumplan todos los objetivos de Rusia, incluido ganar el control de todo el territorio ucraniano en la región industrial clave de Donbas e imponer severas restricciones sobre el tamaño del ejército ucraniano de posguerra y el tipo de armamento que puede poseer.

