Trump dice que nos organizará la Cumbre G20 del próximo año en su club de golf en Florida







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El viernes dijo que los EE. UU. Organizarán el próximo año de la cumbre de 20 años en su club de golf en el sur de Florida.

En su primer mandato, Trump trató de organizar una cumbre global separada en el club, ubicada en Doral, pero retrocedió después de las críticas de su propio partido sobre la propiedad de hacerlo.

«Bueno, creo que todos lo quieren allí», dijo Trump el viernes cuando se le preguntó si el cumbre global Estaría en su club de golf y spa.

Anteriormente había anunciado que sería en la ciudad de Miami.

Trump dijo que los organizadores habían solicitado que la cumbre estuviera en su club personal.

