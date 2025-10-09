Washington, VIVA – El presidente estadounidense Donald Triunfo dijo que estaba seguro de todo rehén los que están cautivos en Gaza, incluidos los cuerpos de los que murieron, «regresarán» el lunes después de Israel Y Hamás acordó un alto el fuego.

«Se están haciendo muchos esfuerzos para liberar a los rehenes, y creemos que todos regresarán el lunes, así que ese parece ser el objetivo, y eso incluirá los cuerpos de los que murieron», dijo Trump en una entrevista telefónica en noticias del zorro.

El presidente republicano habló el miércoles por la noche, horas después de anunciar el plan. paz 20 puntos destinados a poner fin a una brutal guerra de dos años que ha devastado Gaza y provocado un desastre humanitario.

Según el plan, el grupo militante palestino Hamas liberaría a todos los rehenes, mientras que Israel retiraría sus tropas a las líneas acordadas, dijo Trump después de que las conversaciones en Egipto produjeron un acuerdo.

Se apresuró a sugerir que el acuerdo podría tener impactos de largo alcance en la región, incluyendo incluso contribuciones de Israel y el viejo enemigo de Washington, Irán.

«Esto es más que Gaza, es paz en Medio Oriente», dijo. Zorroy agregó que cree que «Irán será realmente parte de la situación general de paz».

«El mundo se ha unido para alcanzar este acuerdo», continuó, diciendo que este acuerdo es «muy bueno para Israel, muy bueno para los musulmanes, para los países árabes y muy bueno para este país».

El líder estadounidense ha sostenido durante mucho tiempo que los enclaves palestinos a lo largo del Mar Mediterráneo podrían eventualmente reconstruirse y convertirse en centros prósperos si las tensiones en la región disminuyen. Volvió a señalar esa esperanza el miércoles, añadiendo que Estados Unidos estaría involucrado.

Gaza «será el lugar que realizará la reconstrucción, y otros países de la región ayudarán con la reconstrucción, porque tienen una riqueza tremenda y quieren que eso suceda», dijo.

«Y estaremos involucrados para ayudarlos a que eso suceda y mantener la paz».

Hamás ha entregado una lista de nombres de palestinos detenidos por Israel que serán liberados como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

En el acuerdo, Hamás acordó liberar a los 48 rehenes en Gaza, incluidos los que murieron. A cambio, Israel debe liberar a 250 palestinos que cumplen cadena perpetua.

Uno de los nombres propuestos por Hamás fue el líder de Tanzim, Marwan Barghouti, quien fue sentenciado a cadena perpetua, informaron medios locales israelíes.