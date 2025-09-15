Trump dice que la SEC debería requerir que las empresas públicas denuncien resultados cada seis meses, en lugar de trimestralmente


Presidente Donald Trump propone un cambio regulatorio que afectaría los requisitos de informes financieros de la Comisión de Valores y Valores para las empresas que cotizan en bolsa bajo la ley federal.

El lunes, Trump escribió sobre Truth Social, “Sujeto a SEGUNDO La aprobación, las empresas y las corporaciones ya no deberían verse obligadas a «informar» trimestralmente (¡informes trimestrales!), Sino que informan sobre un «mes (6) mes». Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes centrarse en administrar adecuadamente sus empresas «.

Trump agregó en la publicación: «¿Alguna vez escuchaste la declaración de que ‘China tiene una visión de 50 a 100 años sobre la gestión de una empresa, mientras que dirigimos nuestras empresas trimestralmente? ¡¡¡No es bueno!!!»

La Unión Europea y el Reino Unido han finalizado la información financiera trimestral obligatoria y, en su lugar, permiten que las empresas que cotizan en bolsa emitan informes anuales de medio año y anual.

No está claro qué llevó de inmediato a Trump a proponer la eliminación de los informes trimestrales y mudarse a los informes bianuales.

Trump es el accionista mayoritario de verdad socialLa compañía de transmisión de redes sociales y de video se formó a fines de 2021. La compañía se hizo pública a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) en marzo de 2024.



