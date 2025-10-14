Trump dice que la atención se centra en "reconstrucción de Gaza," se niega a comentar sobre Palestina







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abstuvo este lunes de pronunciarse sobre si apoya el reconocimiento de un Estado palestino, horas después de firmar el acuerdo de alto el fuego en Gaza junto a varios líderes mundiales en una cumbre de paz en Egipto. «No estoy hablando de un Estado único, de un Estado doble o de dos Estados, estamos hablando de la reconstrucción de Gaza», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso desde Oriente Medio.

El presidente dijo que las discusiones sobre la estructura política de un futuro Estado palestino llevarían tiempo, y señaló: «A mucha gente le gusta la solución de un Estado. A algunas personas les gustan las soluciones de dos Estados. Tendremos que ver», antes de agregar: «No he comentado sobre eso». Anteriormente en la cumbre en Sharm El-Sheikh, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi describió el momento como crucial para la paz regional. Lo llamó una «oportunidad histórica única, quizás la última, para lograr un Medio Oriente libre de cualquier cosa que amenace su estabilidad y progreso».

El-Sisi reiteró la postura de larga data de Egipto a favor de una solución negociada de dos Estados, diciendo que «debe lograrse de una manera que garantice nuestra visión compartida de encarnar la cooperación conjunta entre los pueblos de la región y la cooperación entre todos los países». Los cautelosos comentarios de Trump se produjeron pocas semanas después de que criticara los esfuerzos internacionales para promover la creación de un Estado palestino durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (Joven) el 23 de septiembre.

En ese momento, Trump había descrito el creciente impulso global detrás de un marco de dos Estados como una «recompensa» para Hamás. Por lo tanto, sus últimos comentarios subrayan una posición consistente que prioriza la reconstrucción de Gaza y asegurar la paz antes que respaldar cualquier modelo político en particular. «Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo están tratando de reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades», dijo Trump a los líderes mundiales en la ONU.

Sus comentarios se produjeron en respuesta a que varias naciones europeas anunciaran su decisión de reconocer un Estado palestino durante una cumbre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien la medida fue en gran medida simbólica, contribuyó al aislamiento diplomático de Israel. Washington, sin embargo, ha dejado claro que no apoya la medida.

Reconocer un Estado palestino, advirtió Trump, «sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluida la del 7 de octubre, incluso cuando se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego». Instó a la comunidad internacional a adoptar una postura unificada, diciendo: «En lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, aquellos que quieren la paz deberían unirse con un mensaje: liberen a los rehenes ahora, simplemente liberen a los rehenes».

Reiterando la necesidad de poner fin al conflicto actual, Trump añadió: «Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que detenerlo. … Tenemos que negociar inmediatamente. Hay que negociar la paz. Tenemos que recuperar a los rehenes».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente