Trump dice que India pagará «aranceles masivos» si continúa comprando petróleo ruso







presidente de estados unidos Donald Trump dijo que India pagará «aranceles masivos» si continúa comprando petróleo a Rusia, al tiempo que reiteró que el Primer Ministro Narendra Modi le aseguró que Nueva Delhi suspenderá sus compras de petróleo a Moscú.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que India «seguirá pagando aranceles masivos» si no deja de comprar petróleo a Rusia, y agregó que «ellos (India) no quieren hacer eso».

Trump estaba respondiendo a una pregunta sobre los recientes comentarios de la India sobre las compras de petróleo a Rusia.

La semana pasada, India dijo que estaba «ampliando y diversificando» su abastecimiento de energía para cumplir con las condiciones del mercado, horas después de que Trump afirmara que Modi le había asegurado que Nueva Delhi dejaría de adquirir energía. petróleo crudo ruso.

Trump dijo que no cree que India haya hecho tales comentarios.

«Pero no creo que hayan dicho eso. No, hablé con el primer ministro Modi de la India y me dijo que no iba a hacer lo del petróleo ruso», añadió el presidente estadounidense.

Washington ha estado sosteniendo que India está ayudando a Putin a financiar la guerra mediante la compra de petróleo crudo ruso.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington se han visto afectados por una grave tensión después de que Trump duplicó los aranceles sobre productos indios a un enorme 50 por ciento, incluido un arancel adicional del 25 por ciento para la compra de petróleo crudo ruso por parte de la India.

India describió la acción estadounidense como «injusta, injustificada e irrazonable».

